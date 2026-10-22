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    Kursverluste hören nicht auf

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    Renk: Darum ist die Aktie heute erneut im Sinkflug!

    Renk beschleunigt den Umbau zu einem reinen Rüstungskonzern und verkauft sein Gleitlagergeschäft. Die News kommen allerdings mit einer Prognoseanpassung daher.

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    Kursverluste hören nicht auf - Renk: Darum ist die Aktie heute erneut im Sinkflug!
    Foto: Wolf von Dewitz - dpa

    Renk veräußert Gleitlagergeschäft

    Seit Monaten kennt die Renk-Aktie mit Ausnahme zwischenzeitlicher Erholungsrallyes nur eine Richtung: nach unten. Das Papier leidet unter einer im vergangenen Jahr aus dem Ruder gelaufenen Unternehmensbewertung sowie der Sorge, dass das Unternehmen ähnlich wie Rheinmetall am tatsächlichen Bedarf vorbeiproduzieren könnte beziehungsweise das Wachstum hier weniger nachhaltig ist als bei anderen Rüstungsgütern.

    Um seine finanzielle und operative Sichtbarkeit im Rüstungsgeschäft zu erhöhen, findet seit einiger Zeit eine Umstrukturierung statt. Nach der Neuordnung von Geschäftsfeldern hat sich das Unternehmen, wie am Donnerstagmorgen bekannt gegeben, jetzt von seinem (zivilen) Gleitlagergeschäft getrennt. Dieses wird für einen Kaufpreis "im unteren bis mittleren dreistelligen Millionenbereich" an die in Österreich ansässige Miba AG veräußert.

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    Verkaufserlös in dreistelliger Millionenhöhe

    Durch die Transaktion fließen Renk frische Mittel zu, die zur Finanzierung von Kapazitätsausweitungen aber auch neuen Übernahmen eingesetzt werden können. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizierten Analystinnen und Analysten bislang eine Nettoverschuldung von 337,1 Millionen Euro. Diese dürfte nun erheblich zusammenschrumpfen.

    Gleichzeitig trägt die Veräußerung des Gleitlagergeschäfts unmittelbar zum Gewinn bei, da das Ablösen von Krediten Zinskosten einsparen könnte, sollte sich das Unternehmen zu diesem Schritt entscheiden. Die behördliche Genehmigung der Transaktion steht allerdings noch aus.

    "Enttäuschung": Umsatz- und EBIT-Prognose gesenkt

    Während die strukturelle Straffung und frische Barmittelzuflüsse eine gute Nachricht sind, hatte Renk gleichzeitig eine schlechte in Form einer "versteckten" Prognosesenkung im Gepäck.

    Das Gleitlagergeschäft wird ab dem vierten Quartal als nicht fortgeführter Geschäftsbereich bilanziert, was eine Anpassung der Umsatzprognose auf 1,4 Milliarden Euro nötig macht. Das bereinigte EBIT soll sich nun auf 245 bis 255 Millionen Euro belaufen – bislang hatte Renk jedoch 255 bis 285 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

    Das US-Research-Haus Jefferies sprach von einer Enttäuschung, denn dort war man bislang (bereits unter Berücksichtigung des Gleitlagergeschäftes) von Erlösen in Höhe von 1,45 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von 261 Millionen Euro ausgegangen. Den Wert des verkauften Geschäftsbereichs bezifferten die Experten auf 280 Millionen Euro, ob Renk diese Summe erzielen konnte, wird der nächste Geschäftsbericht zeigen.

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    Aktie reagiert mit Verlusten, Erholungsversuch abgebrochen

    Bei Anlegerinnen und Anlegern kommt die untergemogelte Prognosesenkung überhaupt nicht gut an. In der Vorbörse verlor die Aktie an Handelsplätzen, wie Tradegate und Lang & Schwarz, bis zu 3,5 Prozent an Wert. Der XETRA-Handel wurde schließlich mit Verlusten von rund 3 Prozent eröffnet.

    Damit hält die Kursmisere der Anteile an, die in diesem Jahr bereits 30 Prozent an Wert verloren haben. Die jüngst eingeleitete Erholung dürfte hingegen beendet sein – noch ehe die Aktie überhaupt einen Angriff auf wichtige Unterstützungen, wie die 50-Tage-Linie, wagen konnte.

    Im nach schwachen Vorgaben aus Asien und unter dem Eindruck erneut steigender Ölpreise schwachen Gesamtmarktumfeld könnte Renk angesichts der ausgeprägten technischen Schwäche in den kommenden Tagen vor neuen Jahrestiefs stehen.

    Fazit: Renk dürfte noch nicht am Ziel sein

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für 2026 ein KGVe von knapp 27 zu Buche, das im kommenden Jahr auf 19,5 sinken soll – das entspräche einem branchenüblichen Wert. Vorbehaltlich positiver Effekte der Transaktion auf Zinskosten und Cashflow-Rendite würde Renk noch etwas vorteilhafter erscheinen. Afonso Osorio, Analyst bei der britischen Großbank Barclays, spricht daher von einer vernachlässigbaren Prognoseanpassung und einer attraktiven Einstiegschance.

    Mit Blick auf die anhaltende Schwäche nicht nur der Aktie, sondern auch der gesamten Rüstungsbranche sollten Anlegerinnen und Anleger vor einem Einstieg allerdings eine im Chart erkennbare, klare Bodenbildung abwarten oder für eine höhere Sicherheitsmarge erst um Kurse von 30 Euro einsteigen, wo die Bewertung noch etwas attraktiver wäre.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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