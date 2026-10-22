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    AKTIE IM FOKUS

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    SAP mit weiterem Hoch seit Januar - Gesamtmarkt schwächelt

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Aktien halten sich trotz schwacher Märkte
    • Tradegate steigt um 0,7 Prozent auf gut 210 Euro
    • Oddo BHF hebt SAP-Kursziel auf 242 Euro an
    AKTIE IM FOKUS - SAP mit weiterem Hoch seit Januar - Gesamtmarkt schwächelt
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten neuerlicher Marktschwäche halten sich die Aktien von SAP am Donnerstag nach ihrer Zahlenvorlage recht gut. Die Papiere der Walldorfer weiten ihre starken Xetra-Vortagesgewinne vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 0,7 Prozent auf gut 210 Euro aus und erreichen so einen weiteren Höchststand seit Januar. KI-Werte stehen wieder unter Druck, was Softwarepapieren regelmäßig eher zugute kommt.

    Analyst Nicolas David von Oddo BHF hob sein SAP-Kursziel nach "weiter starker Entwicklung im dritten Quartal" auf 242 Euro an. SAP strebt nun das obere Ende seiner Umsatzzielspanne für das Gesamtjahr an. Der Experte hebt das deutliche Wachstum des so wichtigen Current Cloud Backlog (CCB), also der abgesicherten Umsätze aus Cloudverträgen, hervor./ag/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 208,8 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von -14,97 %/+16,62 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke SAP-Quartalszahlen: Clouderlöse steigen um 26 %, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand um 28 % auf 24,1 Mrd. Euro, Umsatz und Betriebsergebnis um 13 % bzw. 18 %. Diskutiert werden zudem die angehobene Prognose und mögliche Wachstumschancen durch KI-Agenten. Beim Kurs stehen die Hoffnung auf 210 Euro und ein genannter Stop-Loss bei 186 Euro im Raum.

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    dpa-AFX
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