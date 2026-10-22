AKTIE IM FOKUS
SAP mit weiterem Hoch seit Januar - Gesamtmarkt schwächelt
- SAP-Aktien halten sich trotz schwacher Märkte
- Tradegate steigt um 0,7 Prozent auf gut 210 Euro
- Oddo BHF hebt SAP-Kursziel auf 242 Euro an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten neuerlicher Marktschwäche halten sich die Aktien von SAP am Donnerstag nach ihrer Zahlenvorlage recht gut. Die Papiere der Walldorfer weiten ihre starken Xetra-Vortagesgewinne vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 0,7 Prozent auf gut 210 Euro aus und erreichen so einen weiteren Höchststand seit Januar. KI-Werte stehen wieder unter Druck, was Softwarepapieren regelmäßig eher zugute kommt.
Analyst Nicolas David von Oddo BHF hob sein SAP-Kursziel nach "weiter starker Entwicklung im dritten Quartal" auf 242 Euro an. SAP strebt nun das obere Ende seiner Umsatzzielspanne für das Gesamtjahr an. Der Experte hebt das deutliche Wachstum des so wichtigen Current Cloud Backlog (CCB), also der abgesicherten Umsätze aus Cloudverträgen, hervor./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 208,8 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von -14,97 %/+16,62 % bedeutet.
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Starke Zahlen:
Clouderlöse steigen um 26 % bzw. währungsbereinigt um 25 %.
Erlöse für Cloud ERP Suite steigen um 29 % bzw. währungsbereinigt um 28 %.
Umsatzerlöse erhöhen sich um 13 % bzw. währungsbereinigt um 12 %.
Betriebsergebnis erhöht sich gemäß IFRS um 18 %, gemäß Non-IFRS um 18 % – sowohl nominal als auch währungsbereinigt.
Ich habe hierzu eine andere Sichtweise.
Ja, so kann aus dem Burggraben eine Brandmauer werden. Hübsches Bild. Nur leider wurde dabei vergessen, was die Kunden längst verunsichert und was Christian Klein schon vor geraumer Zeit adressiert hat.
Denn wer wird nach all dem, was die großen AI-CEOs zuletzt zum Selbstzweifeln gebracht hat, ausgerechnet den guten alten Firewall vergessen? Der war schließlich schon da, bevor AI zum neuen Heilsversprechen erklärt wurde.
Aber gut, vielleicht braucht es eben erst ein paar Milliarden an AI-Investitionen, bis man wieder entdeckt, dass Vertrauen, Sicherheit und eine belastbare Plattform nicht ganz so altmodisch sind, wie die inzwischen glänzenden AI-Versprechen wirken.
Wir werden es erleben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Vertrauen in SAP der nächste große SAP-Erfolgstreiber werden kann..
Und wer weiß schon, wenn's der Markt irgendwann genauso sieht, könnten aus €140 auch ganz schnell €220 werden.
Kaiserschmarrn hin oder her, manchmal ist doch das vermeintlich Alte eben genau das, was am Ende den Unterschied macht. 😉