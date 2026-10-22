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    Barclays steigert Gewinn weniger als gedacht - Investmentbank enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays steigert den Quartalsgewinn um 13 Prozent
    • Investmentbank verfehlt die Ertragserwartungen
    • Barclays plant Aktienrückkauf für 500 Mio Pfund
    Barclays steigert Gewinn weniger als gedacht - Investmentbank enttäuscht
    Foto: Wendy - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Höhere Erträge in mehreren Sparten haben der britischen Bank Barclays im dritten Quartal mehr Gewinn beschert. Mit 1,65 Milliarden britischen Pfund (knapp 2 Mrd Euro) entfiel auf die Aktionäre 13 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten sich jedoch noch höhere Erträge und vor Steuern auch mehr Gewinn ausgerechnet. Auch die besonders beäugte Investmentbank des Hauses verfehlte mit ihren Erträgen die Erwartungen von Experten. Bankchef C. S. Venkatakrishnan kündigte nun einen Aktienrückkauf über eine halbe Milliarde Pfund an.

    Im dritten Quartal steigerte Barclays die gesamten Erträge um drei Prozent auf knapp 7,4 Milliarden Pfund. Besonders die Vermögensverwaltung für reiche Kunden sowie das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Großbritannien legten zu. In der Investmentbank und dem Privatkundengeschäft in den USA stagnierten die Erträge hingegen etwa. Allerdings legte Barclays insgesamt weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück, was dem Gewinn zugute kam.

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    Venkatakrishnan sieht die Bank damit auf gutem Weg zu ihren Zielen für die Jahre 2026 bis 2028./stw/stk

    Barclays

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    ISIN:GB0031348658WKN:850403
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Barclays Aktie

    Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 4,982 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Barclays Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Barclays zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8571GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 620,00GBP was eine Bandbreite von -0,20 %/+12.275,25 % bedeutet.





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