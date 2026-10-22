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    AKTIE IM FOKUS

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    Renk schwach - Diskussion um neue Prognose nach Spartenverkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk-Aktien fallen auf Tradegate um 3,5 Prozent
    • Renk findet Käufer für sein Gleitlagergeschäft
    • Analyst sieht nach Prognosesenkung Einstiegschance
    AKTIE IM FOKUS - Renk schwach - Diskussion um neue Prognose nach Spartenverkauf
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngst etwas erholten Aktien von Renk fallen am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate wieder um 3,5 Prozent unter ihren Xetra-Schlusskurs zurück. Die Augsburger haben einen Käufer für ihr Gleitlagergeschäft gefunden, und kommen auf dem Weg zum reinen Rüstungskonzern damit voran. Börsianer sehen in der neuen Prognose für das laufende Geschäftsjahr aber auch operativ eine leichte Senkung.

    Barclays-Analyst Afonso Osorio hält etwas sinkende Schätzungen allerdings für vernachlässigbar. Er lobt stattdessen das künftig klarere Portfolio und sieht auf dem derzeitigen Bewertungsniveau eine attraktive Einstiegschance./ag/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 36,80 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +35,74 %/+95,47 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RENKs Kursschwäche unter 40 Euro trotz jüngster Erholung und eines Auftrags über 130 Mio. Euro. Themen sind vermuteter Druck durch Leerverkäufer, Bridgewaters reduzierte Shortposition und Erwartungen an den Pre-Close Call. Fundamental wird diskutiert, ob Kapazitätsausbau und steigende operative Margen trotz hoher Investitionen eine profitable Auftragsabwicklung ermöglichen und die hohe KGV-Bewertung rechtfertigen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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