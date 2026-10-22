AKTIE IM FOKUS
Renk schwach - Diskussion um neue Prognose nach Spartenverkauf
- Renk-Aktien fallen auf Tradegate um 3,5 Prozent
- Renk findet Käufer für sein Gleitlagergeschäft
- Analyst sieht nach Prognosesenkung Einstiegschance
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngst etwas erholten Aktien von Renk fallen am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate wieder um 3,5 Prozent unter ihren Xetra-Schlusskurs zurück. Die Augsburger haben einen Käufer für ihr Gleitlagergeschäft gefunden, und kommen auf dem Weg zum reinen Rüstungskonzern damit voran. Börsianer sehen in der neuen Prognose für das laufende Geschäftsjahr aber auch operativ eine leichte Senkung.
Barclays-Analyst Afonso Osorio hält etwas sinkende Schätzungen allerdings für vernachlässigbar. Er lobt stattdessen das künftig klarere Portfolio und sieht auf dem derzeitigen Bewertungsniveau eine attraktive Einstiegschance./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 36,80 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +35,74 %/+95,47 % bedeutet.
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Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730
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Jefferies ist zufrieden und bekräftigt "KAUFEN" mit 60€ als Kursziel: https://www.finanzen.net/analyse/renk_buy-jefferies__company_inc__1112912
RENK Pre-Close Call – das Wichtigste
- Auftragseingang: Q3 voraussichtlich über 400 Mio. € – besser als bisher erwartet.
- Jahresprognose bestätigt: Umsatz 2026 über 1,5 Mrd. €, bereinigtes EBIT 255–285 Mio. €.
- EBIT-Ziel: Management strebt die obere Hälfte der Prognosespanne an, also über 270 Mio. €.
- Umsatzwachstum: Im dritten Quartal wieder zweistellig erwartet.
- VMS (Militärgetriebe): Stärkster Wachstumstreiber; Margenziel 2026 bei 21 %.
- M&I (Marine & Industrie): Ziviles Industriegeschäft bleibt schwach und belastet.
- Slide Bearings: Erholung im dritten Quartal erwartet.
- Q4 entscheidend: Ein Großteil der erwarteten Israel-Umsätze im zweiten Halbjahr soll im vierten Quartal anfallen.
- Nächster wichtiger Termin: 5. November 2026 – Veröffentlichung der Neunmonatszahlen.