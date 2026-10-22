Argenx verdient weniger als gedacht

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Das Muskelschwäche-Medikament Vyvgart gibt dem Biotechspezialisten Argenx weiterhin mächtig Schub. Im dritten Quartal kletterte der Konzernumsatz im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf 1,72 Milliarden Dollar (1,53 Mrd Euro), wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam verkündete. Wie üblich stammt der Erlös nahezu vollständig aus dem Verkauf von Vyvgart. "Vyvgart ist das Fundament unseres Geschäfts und erzielt weiterhin starke Ergebnisse", sagte Chefin Karen Massey. Gleichzeitig böten sich derzeit noch erhebliche Wachstumsmöglichkeiten durch neue Anwendungsbereiche.

Analysten hatten zwar mit weniger Umsatz gerechnet, allerdings verfehlte das Unternehmen die Gewinnerwartungen am Markt: Das operative Ergebnis schwoll zwar im Vergleich zum Vorjahr im dritten Quartal um 40 Prozent auf 486 Millionen Dollar an, von Bloomberg befragte Experten hatten hingegen im Schnitt 551 Millionen Dollar auf dem Zettel. Belastet wurden die Ergebnisse vor allem von gestiegenen Forschungs- und Vermarktungskosten. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 506 Millionen Dollar - ein Jahr zuvor hatte Argenx hier 344 Millionen US-Dollar ausgewiesen./tav/men/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 6.130 auf Ariva Indikation (22. Oktober 2026, 08:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 965,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 850,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.100,00EUR was eine Bandbreite von +12,02 %/+44,97 % bedeutet.



