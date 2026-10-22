Dem Kupfermarkt fehlt es an Greenfield-Exploration

Die Kupferpreisprognosen steigen mit dem Preis des Industriemetalls. Die langfristigen Perspektiven sind bullish: 2025 war ein sehr schwaches Jahr für die Pipeline. Es gibt zu wenig neue Entdeckungen und zu wenige Greenfield-Projekte, Explorer müssen bei sinkenden Gehalten immer tiefer bohren.

Der Polymetallexplorer PTX Metals (ISIN: CA69380V2057, WKN: A40KHN) setzte Mitte September das auf 5.000 Meter ausgelegte Bohrprogramm auf dem W2-Projekt im Nordwesten Ontarios fort. Das Unternehmen sucht dort, am Tor zum geologisch einschlägigen pazifischen Feuerring, nach Kupfer und weiteren Metallen.

W2 wird derzeit in der Frühphase exploriert. Es gibt noch keine Mineralressourcenschätzung nach offiziellen Standards. Stattdessen arbeiten die Geologen mit einem konzeptuellen Explorationsziel. 60 bis 135 Millionen Tonnen mineralisiertes Gestein skizziert das Ziel auf dem 22.700 Hektar großen Projekt. Darin enthalten: Bis zu 2,3 Mrd. Pfund (lb) Kupferäquivalent. Die bisherigen Annahmen gehen zudem von einer oberflächennahen Lagerstätte aus.

PTX Metals sucht im Ring of Fire nach Kupfer

Zusätzlich zu den laufenden Bohrungen wurde ein Bodenprobenahme- und Prospektionsprogramm gestartet. Im Fokus stand dabei vor allem die CA1-Zone des Projektgebiets. Das Explorationsziel sieht hier 688 Mio. lb Kupfer und Nickel.

Auch wenn W2 noch einen langen Weg zur Mine vor sich hat, registriert die Branche die Entwicklungen. Rückenwind lieferten im August metallurgische Tests: Im geschlossenen Kreislauf konnte die Rückgewinnung von 97% Kupfer zu einem hochgradigen Konzentrat mit einem Gehalt von 28% Kupfer, 7,2 g/t Palladium und 0,8 g/t Gold unter Verwendung eines einfachen Fließschemas demonstriert werden. Solche geschlossenen Kreislaufversuche simulieren kontinuierliche Verarbeitungsbedingungen und geben Aufschluss darüber, wie sich die Mineralisierung in einer Aufbereitungsanlage verhalten könnte.

„Die Ergebnisse liefern eine weitere metallurgische Bestätigung der W2-Mineralisierung und demonstrieren das Potenzial zur Herstellung eines verkaufsfähigen Kupferkonzentrats“, heißt es im Bericht der Geologen. Sollten die Bohrungen nun tatsächlich attraktive und oberflächennahe Gehalte liefern, wären wesentliche Voraussetzungen für eine ökonomisch verwertbare Lagerstätte vorläufig erfüllt.