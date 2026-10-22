Wirbel um United-Kapitän nach Kritik an Trainer

COMO (dpa-AFX) - Nach der Blamage von Como kritisiert Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes die Taktik des Trainers - und löst damit deutliche Reaktionen aus. "Dass Bruno Fernandes so etwas tut, ist wirklich eine Schande", schimpfte Ex-Nationalspieler Jamie Carragher. Der Portugiese habe eine "furchtbare Einstellung" und sei nicht das, "was ein Kapitän von Manchester United sein sollte".

Nach dem 1:4 beim italienischen Emporkömmling sprach Fernandes die seiner Meinung nach taktischen Verfehlungen von Trainer Michael Carrick an. "Es war die Entscheidung des Trainer-Teams, nicht Mann gegen Mann zu pressen und dahinter etwas Raum zu lassen", sagte der 32-Jährige. "Welches System und welche Taktik man auch immer spielt - wenn du nicht läufst, dann wirst du nicht gewinnen."