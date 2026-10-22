🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManchester United Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Manchester United Registered (A)

    'Schande'

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wirbel um United-Kapitän nach Kritik an Trainer

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernandes kritisiert Carricks Taktik nach 1:4
    • Carragher wirft Fernandes schlechte Haltung vor
    • United steht nach schwachem Start unter Druck
    'Schande' - Wirbel um United-Kapitän nach Kritik an Trainer
    Foto: charnsitr - stock.adobe.com

    COMO (dpa-AFX) - Nach der Blamage von Como kritisiert Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes die Taktik des Trainers - und löst damit deutliche Reaktionen aus. "Dass Bruno Fernandes so etwas tut, ist wirklich eine Schande", schimpfte Ex-Nationalspieler Jamie Carragher. Der Portugiese habe eine "furchtbare Einstellung" und sei nicht das, "was ein Kapitän von Manchester United sein sollte".

    Nach dem 1:4 beim italienischen Emporkömmling sprach Fernandes die seiner Meinung nach taktischen Verfehlungen von Trainer Michael Carrick an. "Es war die Entscheidung des Trainer-Teams, nicht Mann gegen Mann zu pressen und dahinter etwas Raum zu lassen", sagte der 32-Jährige. "Welches System und welche Taktik man auch immer spielt - wenn du nicht läufst, dann wirst du nicht gewinnen."

    Mäßige United-Saison

    Fernandes selbst war in der 67. Minute ausgewechselt worden. Seine anschließende Schelte kritisierte auch Ex-Nationalspieler Joe Cole. "Wenn du Kapitän von Manchester United bist, kannst du nicht herauskommen und die Taktik infrage stellen", sagte der TV-Experte.

    Der frühere United-Spieler Carrick hatte den Club in der vergangenen Saison zurück in die Champions League geführt und war vom Interims- zum Cheftrainer aufgestiegen. In dieser Spielzeit läuft es jedoch bislang nicht gut, der Druck auf Carrick nimmt zu. In der Königsklasse verbucht United einen Sieg aus drei Spielen. In der Premier League liegt man mit nur einem Sieg aus sieben Spielen auf Platz 13./bat/DP/zb

    Manchester United Registered (A)

    -0,80 %
    -0,48 %
    +4,44 %
    -5,30 %
    +16,64 %
    +7,84 %
    +29,75 %
    +27,54 %
    +63,08 %
    ISIN:KYG5784H1065WKN:A1J2MK
    Manchester United Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Manchester United Registered (A) Aktie

    Die Manchester United Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 18,58 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Manchester United Registered (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    'Schande' Wirbel um United-Kapitän nach Kritik an Trainer Nach der Blamage von Como kritisiert Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes die Taktik des Trainers - und löst damit deutliche Reaktionen aus. "Dass Bruno Fernandes so etwas tut, ist wirklich eine Schande", schimpfte Ex-Nationalspieler Jamie …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     