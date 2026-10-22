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    Roche-Chef sieht Europa zurückfallen

    Für Sie zusammengefasst
    • Roche legt Investitionen in Deutschland vorerst auf Eis
    • Roche investiert nur dort, wo Innovation belohnt wird
    • Europa verliert laut Roche bei Wachstum und Wettbewerb
    Roche-Chef sieht Europa zurückfallen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BASEL (dpa-AFX) - Erst jüngst hat der Pharmakonzern Roche bekräftigt, seine Investitionen in Deutschland vorerst auf Eis zu legen. Der Grund sind die jüngsten Reformen, wie es hieß. Nun legt Roche-Chef Thomas Schinecker am Donnerstag noch einmal nach: Roche werde künftig nur in jene Märkte investieren, die Innovation auch wirklich belohnten, kündigte er nach Umsatzzahlen an. Innovation fände ernsthaft in den USA und Asien statt. "Europa ist klar dabei, den Anschluss zu verpassen und ins Hintertreffen zu geraten."

    "Europa hat wirklich Schwierigkeiten mit dem Wachstum" sagte der Roche-Chef. "Europa muss insgesamt wieder wesentlich wettbewerbsfähiger werden." Dabei sieht Schinecker nicht nur ein Innovationsproblem, sondern auch ein strukturelles Wettbewerbsproblem. Aus seiner Sicht reiche es nicht, Zukunftsbranchen politisch zu priorisieren. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen tatsächliche Investitionen attraktiv machen."/hr/gab/AWP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie

    Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Roche Holding Bearer Participation Cert zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 350,00CHF.






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