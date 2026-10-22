Warum OpenAI und Anthropic, wenn man DeepSeek haben kann?

Der chinesische Entwickler künstlicher Intelligenz DeepSeek hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde rund 100 Milliarden Yuan eingesammelt, umgerechnet 15 Milliarden US-Dollar. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Es ist eine der größten Finanzierungsrunden in China. Zu den größten Geldgebern zählen der Batteriehersteller CATL und der WeChat-Betreiber Tencent. Mit dem Geld will das Start-up aus Hangzhou zu OpenAI und Anthropic aufschließen.

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Die Nachfrage war riesig. Ursprünglich wollte das Unternehmen 50 Milliarden Yuan einsammeln, dann 80 Milliarden. Am Ende wurden es 100 Milliarden. Laut Reuters peilte DeepSeek eine Bewertung von rund 500 Milliarden Yuan an, etwa 75 Milliarden US-Dollar. Der Abstand zu den US-amerikanischen Vorreitern bleibt trotzdem groß. Sie haben jeweils mehr als 100 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

Börsengang: Shanghai wartet

Die Runde ebnet den Weg für einen der meisterwarteten Börsengänge Chinas seit Jahren. DeepSeek hat dafür die Investmentbank CITIC Securities ins Boot geholt und zielt auf das Technologiesegment STAR Market in Shanghai. Auch Rivale Moonshot, zuletzt mit rund 50 Milliarden US-Dollar bewertet, plant den Sprung aufs Parkett.

Rivalen: Gefangen in der „DeepSeek-Todeszone“

DeepSeek schockte im Jahr 2025 die Märkte, als es zu einem Bruchteil der Kosten mit den Marktführern aus dem Silicon Valley mithielt. Weltweit verpuffte rund eine Billion US-Dollar an Börsenwert. Seitdem legt es regelmäßig günstige Modelle nach.

Nach dem Start von "V4.1 Flash" im September fielen die Aktien der Konkurrenten MiniMax und Zhipu. Ein viel geteiltes Diagramm von Artificial Analysis zeigt eine "DeepSeek-Todeszone". Wer DeepSeek weder bei Leistung noch Preis schlägt, kämpft dort ums Überleben. MiniMax hat seit dem Rekordhoch im März rund 80 Prozent verloren und war Anfang Oktober nur noch etwa neun Milliarden US-Dollar wert, Zhipu rund 40 Milliarden. DeepSeek wäre damit mehr wert als beide zusammen.

Tencent-Aktie: Billig, aber unter Druck

Bei Tencent sorgt der Deal nicht für Rückenwind. Die Aktie fiel am Donnerstag in Hongkong um 3,2 Prozent auf 381,20 Hongkong-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2025.

Immerhin ist sie inzwischen günstig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr liegt bei rund 13. Bliebe der Gewinn gleich, hätte sich der Kaufpreis also nach etwa 13 Jahren verdient. Analysten raten im Schnitt zum Kauf. Ihr mittleres Kursziel liegt mehr als 50 Prozent über dem Kurs.

Fazit

DeepSeek wird zum ernsthaften Herausforderer für OpenAI und Anthropic. Direkt einsteigen können Anlegerinnen und Anleger frühestens beim Börsengang. Tencent bietet bis dahin nur einen indirekten Zugang. Die Aktie ist günstig, leidet aber unter der Schwäche der Hongkonger Technologiewerte. Der Absturz von MiniMax zeigt, wie gnadenlos der Preiskampf in Chinas Branche geworden ist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



