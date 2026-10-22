Deusche-Börse-Konkurrent LSE hebt Ziele erneut an - Milliardenzukauf in den USA

LONDON (dpa-AFX) - Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) hat dank guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht. Bei den um Währungseffekte bereinigten Erlösen peilt der Deutsche-Börse-Konkurrent jetzt ein Plus von mindestens acht Prozent an. Dies teilte das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal in London mit. Auch beim Blick auf die Profitabilität ist der Deutsche-Börse-Konkurrent etwas optimistischer geworden. Die LSE hatte erst im Sommer ihre Ziele angehoben. Der Konzern kündigte zudem die Übernahme des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden Dollar in bar an. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Permira./zb/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 311,5 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 307,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 252,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -19,15 %/+10,68 % bedeutet.