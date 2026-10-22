Kräftige Verluste - Unsicherheit belastet

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag kräftig nachgegeben. Erneut lieferten die Themen Künstliche Intelligenz (KI) und Energiepreise Impulse. Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets führte die Abgaben auf Unsicherheit zurück. Einmal mehr machten sich Zweifel breit, ob sich die massiven KI-Investitionen auszahlen werden. "Die Unternehmen müssen beweisen, dass aus dem KI-Boom auch ein dauerhaft profitables Geschäftsmodell wird", so Lipkow. Hinzu kämen die hohen Energiepreise. Ein Drohnenangriff auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien hatte am Markt die Sorge vor einer Verknappung des Ölangebots und einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten geschürt.

Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HK 50! Long 21.459,50€ 1,81 × 14,45 Zum Produkt Short 24.616,83€ 2,07 × 12,61 Zum Produkt Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.