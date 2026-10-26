Osisko Gold Group: Finanzierung stärkt das Cariboo-Projekt

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Osisko Gold Group Inc.! · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit Osisko Gold Group Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 26. Oktober 2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Osisko Gold Group Inc. (WKN: A42FUV) hat für das kanadische Cariboo-Goldprojekt in British Columbia entscheidende Finanzierungsschritte bekannt gegeben. Nach der formellen Bauentscheidung vom 14. September 2026 folgten eine umfangreiche Anleiheemission und eine strategische Beteiligung einer Trafigura-Tochter. Damit verlagert sich der Schwerpunkt von der Kapitalbeschaffung auf die Umsetzung des Minenbaus.

Nach dem vom Unternehmen veröffentlichten Zeitplan ist der erste Goldguss im ersten Quartal 2029 vorgesehen; die kommerzielle Produktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2029 beginnen.

600 Millionen US-Dollar: Finanzierung mit Verpflichtungen

Am 30. September 2026 meldete Osisko Gold Group den Abschluss der Emission besicherter Anleihen über 600 Millionen US-Dollar mit 9,25 Prozent Jahreszins und Laufzeit bis 1. Oktober 2031. Der Nettoemissionserlös lag laut Unternehmen bei rund 578 Millionen US-Dollar. Davon dienten etwa 120,8 Millionen US-Dollar der Rückzahlung der Appian-Finanzierung; zusätzlich wurden Mittel für die ersten fünf Zinszahlungen auf einem gesonderten Konto reserviert. Der verbleibende Teil liegt auf einem gesonderten Konto für das Cariboo-Projekt.

Die jährliche nominelle Zinsbelastung beträgt rechnerisch 55,5 Millionen US-Dollar. Das stärkt die Finanzierungsperspektive, erhöht zugleich aber die festen Verpflichtungen.

Trafigura beteiligt sich und sichert Abnahme

Am 9. Oktober meldete Osisko Gold Group Inc. (WKN: A42FUV) den Abschluss der Ausgabe von 9.554.141 Aktien zu je 3,14 US-Dollar an Urion Investments Holdings Limited, eine verbundene Gesellschaft von Trafigura Canada. Das entspricht einem Bruttoerlös von rund 30 Millionen US-Dollar und rund 3,0 Prozent der Aktien (unverwässert). Der Ausgabepreis lag laut Unternehmen zehn Prozent über dem volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs an der TSX Venture Exchange, deren endgültige Zustimmung noch aussteht.

Bereits am 14. September hatte das Unternehmen Abnahmeverträge mit Trafigura gemeldet: Sie umfassen 100 Prozent des Goldkonzentrats in den ersten vier Produktionsjahren oder bis zur Lieferung von 80.000 trockenen Tonnen sowie das Doré der ersten vier Produktionsjahre. Für weitere sechs Jahre Abnahme und eine Vorauszahlungsfazilität von bis zu 120 Millionen US-Dollar bestehen bislang nur nicht verbindliche Eckpunkte; ein Abschluss ist nicht gesichert. Die Vermarktung erhält damit eine konkretere Struktur, ohne dass diese Optionen als gesicherte Liquidität gelten dürfen.

Cariboo: Baufortschritt und Kostenrahmen

Cariboo liegt im historischen Goldrevier Wells-Barkerville in British Columbia. Laut Unternehmensmeldung vom 14. September waren bis dahin rund 3,0 Kilometer untertägige Erschließung hergestellt. Der zum 31. Juli 2026 gemeldete Projektfortschritt von etwa 22 Prozent ist eine kostenbasierte Kennzahl und nicht mit dem Anteil fertiggestellter physischer Bauarbeiten gleichzusetzen.

Quelle: Osisko Gold Group

Für die Zeit ab 1. August 2026 veranschlagte Osisko Gold Group einen verbleibenden Netto-Kapitalbedarf von rund 990 Millionen CAD für Cariboo. Diese Größe berücksichtigt nach der Unternehmensrechnung unter anderem erwartete Vorproduktionserlöse und ein angenommenes Leasing von Bergbauausrüstung über rund 117 Millionen CAD; sie entspricht nicht den gesamten noch ausstehenden Bruttobaukosten. Gegenüber der Machbarkeitsstudie 2025 verlängerte sich die angesetzte Bauzeit bis zum ersten Goldguss von 24 auf 30 Monate und bis zur kommerziellen Produktion von 34 auf 36 Monate, nun gerechnet ab 1. August 2026.

Finanzierungspuffer bleibt an Annahmen gebunden

Die am 30. September vorgelegte Modellrechnung stellt potenziellen Finanzierungsquellen von rund 1,74 Milliarden CAD einen Gesamtmittelbedarf von etwa 1,53 Milliarden CAD gegenüber. Der daraus errechnete Puffer von 215 Millionen CAD ist keine zusätzlich vorhandene Kassenposition. In den Quellen ist unter anderem die noch nicht verbindliche Trafigura-Vorauszahlung von umgerechnet etwa 166 Millionen CAD enthalten.

Lowhee: Bohrungen präzisieren die Minenplanung

Am 5. Oktober veröffentlichte Osisko Gold Group Inc. (WKN: A42FUV) neue Ergebnisse aus 36 Bohrlöchern mit insgesamt 3.933 Bohrmetern in der Lowhee-Zone. Bohrung BMU-26-121 lieferte 7,28 g/t Gold über 16,15 Meter, einschließlich 173,66 g/t Gold über 0,60 Meter; BMU-26-075 ergab 7,13 g/t Gold über 11,60 Meter. Das sind Bohrlochlängen, die geschätzten wahren Mächtigkeiten gibt das Unternehmen mit 13,99 bzw. 11,30 Meter an.

Quelle: Osisko Gold Group

Die engmaschigen Infill-Bohrungen sollen das geologische Modell und die spätere Abbauplanung verbessern. Treffer außerhalb der bisher modellierten Reserve-Abbaukammern deuten laut Unternehmen auf Potenzial für Ressourcenumwandlung hin.

Fazit: Osisko Gold Group vor operativen Meilensteinen

Osisko Gold Group Inc. (WKN: A42FUV) verfügt nach den jüngsten Transaktionen über eine deutlich gestärkte Finanzierungsbasis für Cariboo. Die Bauentscheidung, die besicherte Anleihe sowie der Einstieg von Trafigura geben dem Projekt zusätzliche Planungsperspektive. Kosten, Zeitplan und technische Umsetzung müssen sich nun bewähren. Der für 2029 geplante Produktionsbeginn bleibt von der Fertigstellung und der tatsächlichen Mittelverfügbarkeit abhängig.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

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Quellen: Osisko Gold, Bauentscheidung, 14.09.2026 · Osisko Gold, Anleihe, 30.09.2026 · Osisko Gold, Lowhee-Bohrungen, 05.10.2026 · Osisko Gold, Trafigura-Beteiligung, 09.10.2026

Intro Bild: Osisko Gold Group

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Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verfasser: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Emittent: Osisko Gold Group Inc. (TSXV und NYSE: OGG; ISIN: CA68827X1050; WKN: A42FUV). Dieser Beitrag wird im Auftrag von Osisko Gold Group Inc. veröffentlicht. Osisko Gold Group Inc. vergütet die SRC swiss resource capital AG im Rahmen eines entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrags; der Beitrag erscheint im Rahmen dieses Vertrags. Der Verfasser wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Diese Vergütung begründet einen Interessenkonflikt und ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 21.10.2026: Weder der Verfasser noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren des Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Der Emittent ist nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

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Redaktionsstand: 21.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Bohrintervalle belegen für sich keine wirtschaftlich gewinnbaren Mineralreserven; soweit Angaben aus technischen Berichten nach NI 43-101 stammen, sind deren Definitionen, Annahmen und Risikohinweise maßgeblich. QP der Originalmeldungen vom 14.09.2026 und 05.10.2026: Scott Smith, P.Geo., Vice President Exploration der Osisko Gold Group Inc., nicht unabhängig. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Zudem wurde der Artike nicht zur Überprüfung und Freigabe zugestellt. Zeitpläne und Finanzierungsrechnung setzen unter anderem die Verfügbarkeit der angenommenen Mittel, den Abschluss noch nicht verbindlicher Verträge und die Einhaltung des Baukostenplans voraus. Bau-, Kosten-, Geologie-, Metallurgie-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Zins-, Vertrags-, Goldpreis-, Währungs- und Verwässerungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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