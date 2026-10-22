RBC stuft Meta auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 770 US-Dollar belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe bereinigt um Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten ergebnisseitig positiv überrascht, schrieb Brad Erickson am Mittwoch. Meta habe zwar die Prognosespanne für die diesjährigen operativen Aufwendungen erhöht, aber einen Rückgang der Verluste im Bereich Reality Labs (Entwicklung von Zukunftstechnologien für das Metaverse und Künstliche Intelligenz) gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 623,6EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 770
Kursziel alt: 770
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 770
Kursziel alt: 770
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte