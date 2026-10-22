RBC stuft Meta auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 770 US-Dollar belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe bereinigt um Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten ergebnisseitig positiv überrascht, schrieb Brad Erickson am Mittwoch. Meta habe zwar die Prognosespanne für die diesjährigen operativen Aufwendungen erhöht, aber einen Rückgang der Verluste im Bereich Reality Labs (Entwicklung von Zukunftstechnologien für das Metaverse und Künstliche Intelligenz) gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:51 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 623,6EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 770

Kursziel alt: 770

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

