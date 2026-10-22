IBM Aktie sinkt rapide - 22.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von -8,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der IBM Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,15 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von IBM nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +14,29 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +4,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,02 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von IBM -18,48 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 30 notiert heute lediglich -0,52 % im Plus-Minus-Bereich. IBM entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,50 % 1 Monat +5,02 % 3 Monate +14,29 % 1 Jahr -13,10 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 22.10.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 942 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 198,98 Mrd.EUR € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,54 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -1,39 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,84 %. Oracle verliert -1,88 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -3,73 %.

Die Aktie von IBM erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,56 %, über 10 Jahre bei 5,17 %.

Lohnt sich ein Investment in die IBM Aktie?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.