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    Besonders beachtet!

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    IBM Aktie sinkt rapide - 22.10.2026

    Am 22.10.2026 ist die IBM Aktie, bisher, um -8,15 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Besonders beachtet! - IBM Aktie sinkt rapide - 22.10.2026
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

    IBM Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von -8,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der IBM Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,15 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von IBM nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +14,29 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +4,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,02 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von IBM -18,48 % verloren.

    Zum Vergleich: Der US 30 notiert heute lediglich -0,52 % im Plus-Minus-Bereich. IBM entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,50 %
    1 Monat +5,02 %
    3 Monate +14,29 %
    1 Jahr -13,10 %
    Stand: 22.10.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 942 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 198,98 Mrd.EUR € wert.

    Dax vor nächstem Dämpfer


    Der Dax dürfte am Donnerstag auf seiner Richtungssuche wieder einen Dämpfer erhalten. Nach Zahlen großer US-Konzerne sorgt der Technologiesektor dafür, dass die Stimmung schon wieder umschwenkt, nachdem die Vortagserholung dem Leitindex noch den …

    IBM übertrifft Erwartungen – doch schwache Margen drücken die Aktie


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    26% mehr Gewinn – ist das die Trendwende?


    Die IBM-Aktie hat am Mittwoch einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Um +3,94% ging es auf 251,46 US$ nach oben. Nach Börsenschluss lieferte der Technologiekonzern zudem überraschend starke Quartalszahlen. Der Umsatz übertraf die Erwartungen, während der Nettogewinn um +26% zulegte. Besonders erfreulich: Auch der freie Cashflow wächst wieder deutlich. Allerdings steckt hinter dem Gewinnanstieg eine Besonderheit, die […] The post IBM-Aktie: 26% mehr Gewinn – ist das die Trendwende? first appeared on sharedeals.de.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,54 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -1,39 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,84 %. Oracle verliert -1,88 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -3,73 %.

    Die Aktie von IBM erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,56 %, über 10 Jahre bei 5,17 %.

    Lohnt sich ein Investment in die IBM Aktie?


    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

    -5,47 %
    +4,64 %
    +5,00 %
    +13,95 %
    -13,06 %
    +63,48 %
    +100,37 %
    +60,74 %
    +1.976,77 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399
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