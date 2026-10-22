[Kissigs Nebenwerte-Analyse] Carl Zeiss Meditec: Lässt der Augenspezialist das Tal der Tränen endlich hinter sich?

Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften von Traderfox bestellen möchte, gelangt …



