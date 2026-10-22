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    OTS

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    Körber AG / Körber investiert in NAiSE und treibt herstellerunabhängiges ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Körber beteiligt sich strategisch an NAiSE
    • NAiSE vernetzt Fahrzeuge verschiedener Hersteller
    • Gemeinsam entwickeln sie Flottenmanagement und Robotik
    OTS - Körber AG / Körber investiert in NAiSE und treibt herstellerunabhängiges ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Körber investiert in NAiSE und treibt herstellerunabhängiges Flottenmanagement in der Intralogistik voran (FOTO)
    Hamburg (ots) - Der internationale Technologiekonzern Körber beteiligt sich an der NAiSE GmbH, einem deutschen Softwareunternehmen, das auf herstellerunabhängiges Flottenmanagement spezialisiert ist. Gemeinsam bündeln die beiden Partner ihre Kompetenzen, um Kunden weltweit die Orchestrierung gemischter Fahrzeugflotten in Produktions- und Lagerumgebungen zu ermöglichen.

    Mit der Investition in NAiSE stärkt Körber sein Angebot im Bereich Flottenmanagement für die Intralogistik und erweitert zugleich strategisch das Softwareportfolio seines Geschäftsfelds Supply Chain. Das 2017 gegründete Unternehmen NAiSE hat sich bislang vollständig eigenfinanziert. Die Fleet Management Software (FMS) des Unternehmens verbindet fahrerlose Transportfahrzeuge (Automated Guided Vehicles, AGVs) und autonome mobile Roboter (Autonomous Mobile Robots, AMRs) unterschiedlicher Hersteller sowie manuell bediente Flurförderzeuge auf einer gemeinsamen Steuerungsebene. Mit der Investition hebt Körber die bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft und unterstützt NAiSE damit in der nächsten Wachstumsphase.

    Mit zunehmender Automatisierung setzen Unternehmen verstärkt auf größere Fahrzeugflotten unterschiedlicher Hersteller. Ohne eine übergeordnete Steuerungsebene bleiben diese Flotten isolierte Einzellösungen, was Effizienz, Transparenz und Skalierbarkeit einschränkt. Genau hier setzt NAiSE an: Die Plattform verbindet unterschiedliche Fahrzeuge und Systeme über eine standardisierte Integrationsebene, die sich mit integrierten Tools effizient konfigurieren lässt, unabhängig davon, welches Warehouse Management System (WMS), Warehouse Execution System (WES) oder Warehouse Control System (WCS) eingesetzt wird.

    Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ihr Know-how und ihre Kräfte bündeln, um das volle Potenzial herstellerunabhängigen Flottenmanagements in der Lagerumgebung auszuschöpfen und damit die Verbindung zwischen der NAiSE-Plattform und den Lösungen von Körber vertiefen. NAiSE wird seine Plattform für die Produktionslogistik und verwandte Anwendungen weiterhin betreuen und weiterentwickeln und macht sein bestehendes Ökosystem an AGV- und AMR-Partnern gemeinsamen und neuen Kunden zugänglich. Gemeinsam wollen NAiSE und Körber zudem neue Anwendungsfälle für die Intralogistik entwickeln, darunter humanoide Robotik.

    "Mit NAiSE gewinnen wir einen Partner, der die Orchestrierung gemischter Flotten mit einem Ansatz adressiert, der herstellerunabhängig, standardisiert und in der Praxis erprobt ist - genau das, was der Markt heute braucht. Gemeinsam mit dem Gründerteam werden wir dieses Potenzial erschließen und unseren Kunden eine durchgängige Automatisierungslösung bieten", sagt Dr. Helena Garriga, Mitglied des Körber-Konzernvorstands und verantwortlich für das Geschäftsfeld Supply Chain.

    "Wir haben uns bewusst für einen Partner entschieden, der unsere Unabhängigkeit respektiert und uns zugleich hilft, international zu skalieren", sagt Kai Przybysz-Herz, Mitgründer und CEO der NAiSE GmbH. "Körber bringt tiefgreifende Industrieerfahrung, ein globales Kundennetzwerk und ein echtes Verständnis für unternehmerisches Denken mit. Gleichzeitig bleiben wir als NAiSE eigenständig positioniert - offen für die Zusammenarbeit mit weiteren Systemintegratoren und Fahrzeugherstellern. Das ist für uns die Grundlage unseres Wachstumsmodells."

    NAiSE führt sein Geschäft mit bestehenden und neuen Partnern unverändert fort. Die operative Führung des Unternehmens bleibt beim Gründerteam, bestehend aus Kai Przybysz-Herz, Robert Libert und Raphael Kusumoto. Körber agiert als strategischer Investor und Sparringspartner und unterstützt NAiSE in der nächsten Phase seines Wachstums.

    Über Körber:

    Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000 Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern und Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.

    Weitere Informationen finden Sie unter http://www.koerber.com

    Pressekontakt:

    Wirtschaftspresse
    Jörg Hermes
    Head of Public Relations & Public Affairs
    Körber AG
    T +49 40 211 07 422
    mailto:joerg.hermes@koerber.com

    Fachpresse
    Domenico Menduni
    Vice President Communications & Marketing
    Körber Business Area Supply Chain
    T +39 366 569 2253
    mailto:domenico.menduni@koerber.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/6375841 OTS: Körber AG







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