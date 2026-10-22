Saudi-Arabien trotzt der Blockade: Das steckt hinter dem Öl-Boom

Saudi-Arabien trotzt den massiven Verwerfungen am globalen Ölmarkt . Trotz des Iran-Krieges, blockierter Handelsrouten und wiederholter Angriffe auf die Energieinfrastruktur hat der weltweit größte Ölexporteur seine Rohölausfuhren deutlich gesteigert. Neue Daten zeigen, wie das Königreich versucht, die Versorgung des Weltmarktes aufrechtzuerhalten. Nach Angaben der Joint Organizations Data Initiative (JODI) stiegen die saudischen Rohölexporte im August gegenüber Juli um 7,9 Prozent auf 4,451 Millionen Barrel pro Tag. Das war der höchste Stand seit März.

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Ölproduktion bricht dramatisch ein

Bemerkenswert ist, dass die Exporte trotz eines massiven Produktionseinbruchs zulegten. Die tägliche Fördermenge sank von 8,135 Millionen Barrel im Juli auf nur noch 6,24 Millionen Barrel im August. Gleichzeitig reduzierten die saudischen Raffinerien ihre Rohölverarbeitung um 181.000 Barrel täglich auf 2,297 Millionen Barrel. Dadurch stand mehr Rohöl für den Export zur Verfügung. Auch Lagerbestände können helfen, die Lieferungen trotz geringerer Förderung aufrechtzuerhalten.

Saudi-Arabien umgeht die Blockade

Seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran Ende Februar sind die Öltransporte durch die strategisch wichtige Straße von Hormus massiv beeinträchtigt. Saudi-Arabien setzt deshalb verstärkt auf alternative Exportwege. Über die rund 1.200 Kilometer lange East-West-Pipeline gelangt Rohöl von den Fördergebieten im Osten des Landes zum Hafen Yanbu am Roten Meer.

Doch auch diese Route ist nicht sicher. Im September musste die Pipeline nach Drohnenangriffen zeitweise stillgelegt werden. Inzwischen läuft der Betrieb wieder. Laut UBS-Analyst Giovanni Staunovo dürfte sich die Erholung der saudischen Ölexporte im September und Oktober fortgesetzt haben. Tatsächlich deuten jüngere Transportdaten auf eine deutliche Belebung hin.

Angriffe auf Aramco verschärfen die Lage

Die Sicherheitslage bleibt dennoch angespannt. Die Konzernzentrale von Saudi Aramco wurde am Abend des 13. Oktober 2026 mit einer ballistischen Rakete angegriffen. Verantwortlich waren nach übereinstimmenden Medienberichten die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen aus dem Jemen. Dabei entstand nach Angaben des saudischen Energieministeriums ein begrenztes Feuer.

Für den Ölmarkt ergibt sich damit ein widersprüchliches Bild: Einerseits gelingt es Saudi-Arabien, immer größere Mengen Rohöl trotz des Krieges zu exportieren. Andererseits erhöhen Angriffe auf Tanker, Pipelines und Förderanlagen das Risiko neuer Lieferausfälle. Für Anleger bleibt insbesondere der Ölpreis entscheidend. Weitere Störungen könnten die ohnehin hohen Energiepreise zusätzlich antreiben. Eine anhaltende Erholung der saudischen Exporte würde dagegen helfen, den angespannten Weltmarkt zu stabilisieren.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion