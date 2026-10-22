Fachverlag Relx wächst weiter - Prognose bestätigt

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx kann mit seinen Analysewerkzeugen weiter bei den Kunden punkten. In den ersten neun Monaten legte der Umsatz aus eigener Kraft - sprich bereinigt um Währungs- sowie Übernahmeeffekte - um 7 Prozent zu, wie das Unternehmen in London mitteilte. Damit hielt Relx auch im dritten Quartal mit den ersten sechs Monaten Schritt. Den Jahresausblick bestätigte das Management des in einigen Bereichen mit Springer Nature und Wolters Kluwer konkurrierenden Unternehmens.

Zudem teilten die Briten mit, das im Februar angekündigte 2,25 Milliarden Pfund schwere Aktienrückkaufprogramm mit einer weiteren Tranche von 125 Millionen Pfund bis Anfang Dezember weiterzuführen. Die im Stoxx 50 notierte Aktie gab im frühen Handel leicht auf 2.954 Pence nach. Das Papier befindet sich seit dem Rückfall auf ein Mehrjahrestief von etwas mehr als 2.000 britischen Pence im Februar auf Erholungskurs. Die Aktie hatte im Februar 2025 mit 4.205 Pence ein Rekordhoch erreicht.