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    Fachverlag Relx wächst weiter - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Relx steigert den bereinigten Umsatz um sieben Prozent
    • Relx bestätigt Ausblick und setzt Aktienrückkauf fort
    • KI-Sorgen führten zum Ausverkauf, Aktie erholt sich
    Fachverlag Relx wächst weiter - Prognose bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx kann mit seinen Analysewerkzeugen weiter bei den Kunden punkten. In den ersten neun Monaten legte der Umsatz aus eigener Kraft - sprich bereinigt um Währungs- sowie Übernahmeeffekte - um 7 Prozent zu, wie das Unternehmen in London mitteilte. Damit hielt Relx auch im dritten Quartal mit den ersten sechs Monaten Schritt. Den Jahresausblick bestätigte das Management des in einigen Bereichen mit Springer Nature und Wolters Kluwer konkurrierenden Unternehmens.

    Zudem teilten die Briten mit, das im Februar angekündigte 2,25 Milliarden Pfund schwere Aktienrückkaufprogramm mit einer weiteren Tranche von 125 Millionen Pfund bis Anfang Dezember weiterzuführen. Die im Stoxx 50 notierte Aktie gab im frühen Handel leicht auf 2.954 Pence nach. Das Papier befindet sich seit dem Rückfall auf ein Mehrjahrestief von etwas mehr als 2.000 britischen Pence im Februar auf Erholungskurs. Die Aktie hatte im Februar 2025 mit 4.205 Pence ein Rekordhoch erreicht.

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    In den Monaten danach setzte wegen der Sorgen über die zunehmende Gefahr für das Geschäftsmodell durch Künstliche Intelligenz (KI) ein Ausverkauf ein. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Börsenwert des Unternehmens auf knapp 52 Milliarden Pfund mehr als verdoppelt./men/zb/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 5.352 auf Ariva Indikation (22. Oktober 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Wolters Kluwer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -14,80 %/+22,55 % bedeutet.





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