Rendite mit Unternehmensdaten

Daten sind das Blut für den Kreislauf der Finanzmärkte. Dem operativen Geschäft von Börsenbetreibern verschaffen die Einnahmen mit Daten und Indizes eine defensive Stabilität gegenüber dem wachstumsstarken, aber volatilen Geschäft aus dem Verkauf von Wertpapieren. Die Wiener Börse erschließt sich hier mit der Mehrheit an der auf Firmendaten spezialisierten Firma North Data eine neue Einnahmequelle im Bereich außerbörslicher Daten.

Für die Wiener Börse hat sich das Geschäft mit dem Wertpapierhandel in den letzten Jahren ausgezahlt. Allein im Geschäftsjahr 2025 stiegen die Aktienumsätze gegenüber dem Vorjahr um 13,5 Prozent auf über 84 Milliarden Euro. Davon entfielen 66,6 Milliarden Euro auf den Börsenplatz Wien und 17,5 Milliarden Euro auf die Prager Börse. Der Geschäftsbereich Handel & Listing stellte damit 40,2 Prozent des Konzernumsatzes in Höhe von 90,1 Millionen Euro.

Das Datengeschäft: Wachstumschance und Stabilitätsanker

Ein Nachteil des Geschäfts mit Wertpapieren und Derivaten ist der mangelnde Einfluss auf die Umsatzentwicklung und die Abhängigkeit von Zyklen. Immer mehr Börsen haben deshalb in den letzten Jahren über Investitionen und Zukäufe Daten als neues Kerngeschäft etabliert. Dieser Wandel ist in strategischer und kommerzieller Hinsicht sinnvoll. Auch bei der wachsenden Zahl von Nachhaltigkeitsprodukten spielen Daten eine zentrale Rolle, um die von einem ESG-Investment ausgehenden Risiken zu erkennen. Darüber hinaus sind Einnahmen aus Abonnements für Datenservices deutlich besser kalkulierbar als die schwankenden Handelsumsätze.

Für die Wiener Börse ist der Ausbau des Datengeschäfts daher ein logischer Schritt, um ihre Geschäftstätigkeit weiter zu diversifizieren. Mit dem Vertrieb hochfrequenter Börsendaten aus elf Märkten und der Berechnung von über 130 Benchmarks für 13 Märkte verfügt sie über umfassende Datenkompetenz mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa. Die Mehrheitsbeteiligung an North Data erweitert dieses Geschäftsfeld über den Kapitalmarkt hinaus: Das Unternehmen bündelt Informationen zu rund 100 Millionen privaten Unternehmen in 27 europäischen Ländern aus mehr als 160 öffentlichen Quellen, darunter Handelsregister und EU-Datenbanken.