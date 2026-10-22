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    AKTIEN IM FOKUS

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    Hermes-Zahlen versetzen Luxussektor weiteren Stoß

    Für Sie zusammengefasst
    • Hermès verliert 5,3 Prozent, nahe Jahrestiefs
    • LVMH und Kering verlieren stärker als der Markt
    • Umsatz bleibt unter Erwartungen, Regionen schwächer
    AKTIEN IM FOKUS - Hermes-Zahlen versetzen Luxussektor weiteren Stoß
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Luxuswerte haben am Donnerstag stärker nachgegeben. Mit den Zahlen von Hermes erhielt der Sektor einen erneuten Dämpfer. Die Aktie des französischen Unternehmens büßte 5,3 Prozent ein und bewegte sich damit im Bereich der Jahrestiefs. Sie steuert nach Monaten der Schwäche auf eine Kurshalbierung seit Jahresbeginn zu. Auch LVMH , Kering und andere Werte des Sektors gaben stärker als der Gesamtmarkt nach.

    Nach Ansicht der Analysten von Bernstein unterstrichen die Quartalszahlen von Hermes das schwierige Marktumfeld. Die Experten von RBC sprachen von einem durchwachsenen Zahlenwerk, wobei der Umsatz unter den Erwartungen geblieben sei. Außer Europa hätten sich die relevanten Absatzregionen schwächer als gedacht entwickelt. Dies dürfte zu weiter sinkenden Konsensschätzungen führen./mf/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,78 % und einem Kurs von 1.281 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 476,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 415,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 590,00EUR was eine Bandbreite von +8,02 %/+53,57 % bedeutet.





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