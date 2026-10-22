Hermes-Zahlen versetzen Luxussektor weiteren Stoß

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,78 % und einem Kurs von 1.281 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 476,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 415,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 590,00EUR was eine Bandbreite von +8,02 %/+53,57 % bedeutet.