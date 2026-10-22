🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    2G Energy: Angst als Einstiegschance

    Das Geschäft von 2G Energy boomt. Dank mehrerer Großaufträge für containerisierte Kraftwerke, die in Rechenzentren zum Einsatz kommen, wird der Auftragseingang im laufenden Jahr auf über 1 Mrd. Euro vermutlich mehr als vervierfacht. Und das Rechenzentrumsgeschäft ist beileibe nicht der einzige Wachstumstreiber, denn auch in diversen anderen Bereichen – etwa für Biogasanlagen und Gas-Reservekraftwerke in Deutschland, für die Strom- und Wärmeproduktion in der Ukraine oder für die Elektrifizierung im Bergbau – ist die Nachfrage hoch. Das Unternehmen baut daher die Produktionskapazitäten zügig aus. Im laufenden Jahr wurde bereits eine neue Halle in Betrieb genommen, die nächste folgt 2027, und Pläne für einen weiteren Bau werden zumindest erwogen.

    Die Aktie ist wegen des Auftragsbooms zwischen Mitte März und Anfang Juni stark gestiegen, hat danach aber eine Konsolidierung gestartet, die zuletzt sogar noch Fahrt aufgenommen hat. Dahinter steckt die Angst, dass der Auftragsboom im Rechenzentrumsgeschäft abrupt abbrechen könnte, falls sich das aktuelle Investitionstempo gemessen an der Erlösentwicklung der KI-Anbieter als zu hoch erweisen sollte.

    Wir sehen aktuell aber keine ausreichenden Indizien, dass ein Ende des Booms zeitnah ansteht. In Europa ist eher das Gegenteil der Fall – der Kontinent ist Nachzügler im globalen KI-Wettrüsten, so dass die große Auftragswelle erst noch kommen dürfte.

    2G Energy hat zudem zwei strategische Vorteile: Zum einen sind die bislang akquirierten Aufträge für Rechenzentren mit hohen Anzahlungen von 20 bis 30 Prozent des Volumens unterlegt, was für eine große Planungssicherheit sorgt. Zum anderen kann das Unternehmen dank einer flexiblen Produktion andere Bereiche stärker forcieren, sollte perspektivisch die Dynamik im Data-Center-Geschäft wirklich deutlich abnehmen.

    Insofern halten wir den Kursrückgang bei der Aktie für übertrieben und stufen die Angstdelle im Kurs als Einstiegschance ein (aktien-globlal.de, erstellt 22.10.26, 9:52 Uhr, veröffentlicht 22.10.26, 9:54 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 45,60EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    2G Energy: Angst als Einstiegschance Das Geschäft von 2G Energy boomt. Dank mehrerer Großaufträge für containerisierte Kraftwerke, die in Rechenzentren zum Einsatz kommen, wird der Auftragseingang im laufenden Jahr auf über 1 Mrd. Euro vermutlich mehr als vervierfacht. Und das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     