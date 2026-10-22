2G Energy: Angst als Einstiegschance

Das Geschäft von 2G Energy boomt. Dank mehrerer Großaufträge für containerisierte Kraftwerke, die in Rechenzentren zum Einsatz kommen, wird der Auftragseingang im laufenden Jahr auf über 1 Mrd. Euro vermutlich mehr als vervierfacht. Und das Rechenzentrumsgeschäft ist beileibe nicht der einzige Wachstumstreiber, denn auch in diversen anderen Bereichen – etwa für Biogasanlagen und Gas-Reservekraftwerke in Deutschland, für die Strom- und Wärmeproduktion in der Ukraine oder für die Elektrifizierung im Bergbau – ist die Nachfrage hoch. Das Unternehmen baut daher die Produktionskapazitäten zügig aus. Im laufenden Jahr wurde bereits eine neue Halle in Betrieb genommen, die nächste folgt 2027, und Pläne für einen weiteren Bau werden zumindest erwogen.

Die Aktie ist wegen des Auftragsbooms zwischen Mitte März und Anfang Juni stark gestiegen, hat danach aber eine Konsolidierung gestartet, die zuletzt sogar noch Fahrt aufgenommen hat. Dahinter steckt die Angst, dass der Auftragsboom im Rechenzentrumsgeschäft abrupt abbrechen könnte, falls sich das aktuelle Investitionstempo gemessen an der Erlösentwicklung der KI-Anbieter als zu hoch erweisen sollte.