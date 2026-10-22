Börsenstart Europa - 22.10. - AT 20 schwach -2,43 %

Der MDAX steht bei 30.283,09 PKT und verliert bisher -1,00 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +3,54 %, Talanx +0,83 %, LEG Immobilien +0,64 % Flop-Werte: SUESS MicroTec -4,95 %, SILTRONIC AG -4,94 %, Wacker Chemie -4,86 %

Der DAX steht aktuell (09:59:38) bei 25.356,61 PKT und fällt um -1,00 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +1,56 %, Deutsche Telekom +1,47 %, Qiagen +1,31 % Flop-Werte: Infineon Technologies -3,93 %, SAP -3,29 %, Siemens Energy -2,69 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.042,86 PKT und verliert bisher -0,51 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +3,54 %, Deutsche Telekom +1,47 %, Qiagen +1,31 %

Flop-Werte: PVA TePla -4,98 %, SUESS MicroTec -4,95 %, SILTRONIC AG -4,94 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.113,39 PKT und fällt um -1,52 %.

Top-Werte: Deutsche Boerse +1,56 %, Deutsche Telekom +1,47 %, DANONE +1,35 %

Flop-Werte: Hermes International -5,36 %, Infineon Technologies -3,93 %, argenx -3,88 %

Der AT 20 steht bei 6.406,31 PKT und verliert bisher -2,43 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +0,58 %, Oesterreichische Post +0,16 %, OMV 0,00 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -9,91 %, Erste Group Bank -4,11 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:07) bei 14.514,65 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: Galderma Group +6,02 %, Nestle +2,99 %, Swiss Re +1,28 %

Flop-Werte: ABB -2,77 %, Logitech International -1,42 %

Der SE 30 steht aktuell (09:37:26) bei 3.198,78 PKT und fällt um -1,37 %.

Top-Werte: Telia Company +4,84 %, Tele2 (B) +1,12 %, Getinge (B) +0,99 %

Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -4,51 %, Sandvik -4,08 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.620,00 PKT und fällt um -1,19 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,49 %, Piraeus Port Authority +1,45 %, Coca-Cola HBC +0,74 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,48 %, Viohalco -1,15 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,01 %