Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 22.10. - AT 20 schwach -2,43 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:38) bei 25.356,61 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +1,56 %, Deutsche Telekom +1,47 %, Qiagen +1,31 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -3,93 %, SAP -3,29 %, Siemens Energy -2,69 %
Der MDAX steht bei 30.283,09 PKT und verliert bisher -1,00 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +3,54 %, Talanx +0,83 %, LEG Immobilien +0,64 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -4,95 %, SILTRONIC AG -4,94 %, Wacker Chemie -4,86 %
Der TecDAX steht bei 4.042,86 PKT und verliert bisher -0,51 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +3,54 %, Deutsche Telekom +1,47 %, Qiagen +1,31 %
Flop-Werte: PVA TePla -4,98 %, SUESS MicroTec -4,95 %, SILTRONIC AG -4,94 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.113,39 PKT und fällt um -1,52 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +1,56 %, Deutsche Telekom +1,47 %, DANONE +1,35 %
Flop-Werte: Hermes International -5,36 %, Infineon Technologies -3,93 %, argenx -3,88 %
Der AT 20 steht bei 6.406,31 PKT und verliert bisher -2,43 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +0,58 %, Oesterreichische Post +0,16 %, OMV 0,00 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -9,91 %, Erste Group Bank -4,11 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:07) bei 14.514,65 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Galderma Group +6,02 %, Nestle +2,99 %, Swiss Re +1,28 %
Flop-Werte: ABB -2,77 %, Logitech International -1,42 %
Der SE 30 steht aktuell (09:37:26) bei 3.198,78 PKT und fällt um -1,37 %.
Top-Werte: Telia Company +4,84 %, Tele2 (B) +1,12 %, Getinge (B) +0,99 %
Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -4,51 %, Sandvik -4,08 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.620,00 PKT und fällt um -1,19 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,49 %, Piraeus Port Authority +1,45 %, Coca-Cola HBC +0,74 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,48 %, Viohalco -1,15 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,01 %
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