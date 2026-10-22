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    ROUNDUP

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    IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie fällt aber

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal
    • Gewinn steigt um 26 Prozent auf über zwei Milliarden
    • Unveränderter Ausblick lässt IBM-Aktie deutlich fallen
    ROUNDUP - IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie fällt aber
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Der Erlös habe um fünf Prozent auf gut 17 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss mit. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 26 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar. An der Börse konnte das aber nur kurz überzeugen: Aus einem anfänglichen nachbörslichen Kursplus wurde zuletzt ein Minus von mehr als 5 Prozent.

    Händler verwiesen darauf, dass das Management den Jahresausblick nur beibehalten habe. Im zweiten Quartal hatte IBM die Anleger mit schwachen Zahlen geschockt, weil sich die Führungsriege mit Blick auf die Kundenbedürfnisse massiv verschätzt hatte. In der Folge hatte IBM beim Ausblick zurückrudern müssen.

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    Nun habe das Unternehmen immerhin nachgewiesen, dass es sich bei den schwachen Großrechner-Softwareerlösen für sogenannte Mainframes im zweiten Quartal um Verzögerungen im Zeitablauf gehandelt habe und nicht um verlorene Nachfrage, schrieb Analyst Brent Thill von der US-Investmentbank Jefferies.

    Ein weiterer nötiger Schritt sei, die Managementpläne breiter umzusetzen, insbesondere in der Automatisierung, um zu zweistelligem Umsatzwachstum zurückzukehren.

    Die IBM-Aktie war in diesem Jahr starken Schwankungen ausgesetzt. So brach der Kurs nach den Halbjahreszahlen um ein Viertel ein - der bisher höchste Verlust des Papiers an einem Tag. Seit Ende 2025 bis zum Börsenschluss am Mittwoch gab der Kurs um rund 15 Prozent auf etwas mehr als 251 Dollar nach. Damit zählt das Papier zu den größten Verlierern im US-Standardwerteindex Dow Jones. Mit dem aktuellen Niveau liegt das Papier in der unteren Hälfte der Handelsspanne in diesem Jahr. Der Börsenwert des bereits 1911 gegründeten Unternehmens liegt bei fast 240 Milliarden Euro.

    Damit ist IBM am Finanzmarkt im Vergleich zu vielen anderen US-Technologiekonzernen ein Leichtgewicht. So kommen im Nasdaq 100 inzwischen mehr als zehn Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von mehr als eine Billion Dollar./men/he/tav/zb/jha/

    IBM

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,47 % und einem Kurs von 211 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    IBM zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,7467. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Von den letzten 2 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +22,93 %/+41,84 % bedeutet.





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