🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArgo Graphene Solutions AktievorwärtsNachrichten zu Argo Graphene Solutions
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Argo Graphene treibt Raffineriestrategie voran und gibt vielversprechende Testergebnisse für Industrieschmierstoffe bekannt

    Argo Graphene treibt Raffineriestrategie voran und gibt vielversprechende Testergebnisse für Industrieschmierstoffe bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    Unternehmen treibt Pläne für Graphen-Produktionsanlage im Raum Chicago mit angepeilter Kapazität von zunächst 10 t pro Quartal voran und verzeichnet vielversprechende vorläufige Testergebnisse bei Schmierstoffen

     

    Vancouver, British Columbia / 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich seiner Pläne zur Errichtung einer Graphen-Raffinerie in kommerziellem Maßstab im Raum Chicago, Illinois, bereitzustellen und gleichzeitig vielversprechende vorläufige Ergebnisse von der Bewertung von Graphen als leistungssteigerndes Additiv in Industrieschmierstoffen bekannt zu geben.

     

    Gemeinsam treiben diese Initiativen die Strategie von Argo voran, ein vertikal integriertes Graphen-Geschäft aufzubauen, das die Produktion in kommerziellem Maßstab mit der Entwicklung von graphenbasierten Produkten für Industriemärkte verknüpft.

     

    Die Kommerzialisierungsstrategie von Argo basiert auf seiner exklusiven globalen Lizenz für die proprietäre STREAM-Produktionstechnologie von Grapherry. Die Vereinbarung eröffnet zudem einen vertraglich geregelten Weg zum vollständigen Erwerb der Eigentumsrechte und unterstützt Argos langfristiges Ziel, Eigentümer seiner Kernproduktionstechnologie zu werden.

     

    Vorantreiben der Graphen-Raffineriestrategie von Argo

     

    Argo treibt seine Pläne zur Errichtung einer Graphen-Raffinerie in kommerziellem Maßstab im Raum Chicago weiter voran, was einen bedeutsamen Schritt beim Übergang des Unternehmens von der Pilotproduktion zur kommerziellen Fertigung darstellt.

     

    Das Unternehmen befindet sich in der Endphase der Sicherung einer Betriebsstätte für seine STREAM-Produktionsanlagen, in der Graphen und Graphenoxid für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen hergestellt werden sollen.

     

    Einer in Nevada registrierten 100%igen Tochtergesellschaft von Argo Graphene Solutions Corp. wurde vom Secretary of State des US-Bundesstaats Illinois mit Wirksamkeitsdatum 15. Oktober 2026 die Geschäftserlaubnis für Illinois erteilt. Die Tochtergesellschaft wird zurzeit einer Umfirmierung unterzogen, um das wachsende Portfolio an Graphen- und Graphenoxid-Produkten sowie industriellen Anwendungen von Argo besser widerzuspiegeln. Das Unternehmen wird den neuen Namen nach behördlicher Genehmigung bekannt geben.

    Seite 1 von 5 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Argo Graphene treibt Raffineriestrategie voran und gibt vielversprechende Testergebnisse für Industrieschmierstoffe bekannt Argo_22-10-2026_DEPRcomUnternehmen treibt Pläne für Graphen-Produktionsanlage im Raum Chicago mit angepeilter Kapazität von zunächst 10 t pro Quartal voran und verzeichnet vielversprechende vorläufige Testergebnisse bei Schmierstoffen Vancouver, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     