Argo Graphene treibt Raffineriestrategie voran und gibt vielversprechende Testergebnisse für Industrieschmierstoffe bekannt

Unternehmen treibt Pläne für Graphen-Produktionsanlage im Raum Chicago mit angepeilter Kapazität von zunächst 10 t pro Quartal voran und verzeichnet vielversprechende vorläufige Testergebnisse bei Schmierstoffen

Vancouver, British Columbia / 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | FWB: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich seiner Pläne zur Errichtung einer Graphen-Raffinerie in kommerziellem Maßstab im Raum Chicago, Illinois, bereitzustellen und gleichzeitig vielversprechende vorläufige Ergebnisse von der Bewertung von Graphen als leistungssteigerndes Additiv in Industrieschmierstoffen bekannt zu geben.

Gemeinsam treiben diese Initiativen die Strategie von Argo voran, ein vertikal integriertes Graphen-Geschäft aufzubauen, das die Produktion in kommerziellem Maßstab mit der Entwicklung von graphenbasierten Produkten für Industriemärkte verknüpft.

Die Kommerzialisierungsstrategie von Argo basiert auf seiner exklusiven globalen Lizenz für die proprietäre STREAM-Produktionstechnologie von Grapherry. Die Vereinbarung eröffnet zudem einen vertraglich geregelten Weg zum vollständigen Erwerb der Eigentumsrechte und unterstützt Argos langfristiges Ziel, Eigentümer seiner Kernproduktionstechnologie zu werden.

Vorantreiben der Graphen-Raffineriestrategie von Argo

Argo treibt seine Pläne zur Errichtung einer Graphen-Raffinerie in kommerziellem Maßstab im Raum Chicago weiter voran, was einen bedeutsamen Schritt beim Übergang des Unternehmens von der Pilotproduktion zur kommerziellen Fertigung darstellt.

Das Unternehmen befindet sich in der Endphase der Sicherung einer Betriebsstätte für seine STREAM-Produktionsanlagen, in der Graphen und Graphenoxid für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen hergestellt werden sollen.

Einer in Nevada registrierten 100%igen Tochtergesellschaft von Argo Graphene Solutions Corp. wurde vom Secretary of State des US-Bundesstaats Illinois mit Wirksamkeitsdatum 15. Oktober 2026 die Geschäftserlaubnis für Illinois erteilt. Die Tochtergesellschaft wird zurzeit einer Umfirmierung unterzogen, um das wachsende Portfolio an Graphen- und Graphenoxid-Produkten sowie industriellen Anwendungen von Argo besser widerzuspiegeln. Das Unternehmen wird den neuen Namen nach behördlicher Genehmigung bekannt geben.