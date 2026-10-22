AKTIE IM FOKUS
Nestle-Aktien legen nach starken Zahlen zu
- Nestlé-Aktien steigen im frühen Handel um 1,8 Prozent
- Nestlé übertrifft Erwartungen beim Wachstum
- Russlandgeschäft wird aus dem Konzern herausgelöst
ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von Nestle haben am Donnerstag im frühen Handel Gewinne verzeichnet. Mit einem Anstieg von 1,8 Prozent befindet sich der Wert auf Kurs in Richtung des bisherigen Jahreshochs aus dem Juli. Der Nahrungsmittelkonzern hatte mit seinen Wachstumszahlen die Erwartungen von Analysten geschlagen.
Die Experten von Bernstein werteten die Zahlen zum dritten Quartal als "weiteren wichtigen Schritt bei der operativen Trendwende". Bei JPMorgan sieht man Nestle nach vier Jahren mit praktisch stagnierendem Mengenwachstum auf dem "Weg zu einer nachhaltigen Erholung". Als Wermutstropfen bezeichneten Analysten die bevorstehende Dekonsolidierung des Russland-Geschäftes. Dieses hat laut Nestle rund drei bis vier Prozent zum Gewinn beitragen./uh/tt/AWP/mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 91,65 auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,63CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -19,09 %/+9,34 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350
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Habe heute genau am EMA200 fett aufgeladen zu 86,20€ nachdem die Algos auf Verkauf gedrückt haben. Dabei waren die Zahlen gar nicht so schlecht.