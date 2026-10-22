Schwarz Digits / Fujitsu, Fsas Technologies und Schwarz Digits gehen ...

- Die Unternehmen werden ihre Stärken in den Bereichen souveräne Cloud, Computing und Infrastruktur bündeln, auf ihrer bestehenden Zusammenarbeit im Einzelhandel aufbauen und eine gemeinsame Grundlage für zukünftige Anforderungen in den Bereichen KI und IT-Infrastrukturen schaffen.

Fujitsu, Fsas Technologies und Schwarz Digits gehen eine strategische Partnerschaft ein, um die souveräne digitale Infrastruktur in Europa voranzutreiben (FOTO) Kawasaki, Japan, und Bad Friedrichshall, Deutschland (ots) -

Fujitsu Limited, Fsas Technologies und Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die souveräne digitale Infrastruktur in Europa voranzutreiben. Aufbauend auf ihrer bestehenden Zusammenarbeit im Einzelhandel werden die Unternehmen in den Bereichen souveräne Cloud, Computing und Infrastruktur zusammenarbeiten, wobei die Cloud-Lösung STACKIT von Schwarz Digits als eine Komponente eines umfassenderen gemeinsamen Ansatzes dient.



Die Partnerschaft vereint die europäischen Cloud-Kompetenzen von Schwarz Digits mit der Technologie und Branchenexpertise von Fujitsu sowie der Computing-Infrastruktur von Fsas Technologies. Sie sieht eine gemeinsame Steuerung, Proof-of-Concepts, technische Arbeitsabläufe und koordinierte Markteinführungsaktivitäten vor und legt gleichzeitig den Grundstein für die Skalierung souveräner Rechenkapazitäten sowie die Unterstützung künftiger Anforderungen in den Bereichen KI und IT-Infrastrukturen.

Die Zusammenarbeit unterstützt die "Management Vision 2035" von Fujitsu (https://global.fujitsu/en-global/ir/library/plan) , durch digitale Dienste positive gesellschaftliche Auswirkungen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Durch die Bündelung sich ergänzender Kompetenzen wollen die Partner europäische Unternehmen dabei unterstützen, kritische Umgebungen zu modernisieren und gleichzeitig die Kontrolle über Daten, Anwendungen und Infrastruktur zu behalten.



"Europa braucht vertrauenswürdige Partnerschaften, die souveräne Cloud, fortschrittliches Computing und skalierbare Infrastruktur miteinander verbinden", sagte Vivek Mahajan, CTO bei Fujitsu . "Gemeinsam mit Schwarz Digits bauen wir auf unserer etablierten Arbeit im Einzelhandel durch GK Software auf und bieten Kunden direkten Zugang zu den neuesten Innovationen von Fujitsu, darunter bahnbrechende Technologien wie den Fujitsu-MONAKA-Prozessor. Dadurch können sie von der nächsten Generation leistungsstarker, energieeffizienter Rechenleistung profitieren und eine breitere Grundlage für ihre digitale und KI-Transformation schaffen. Diese Zusammenarbeit spiegelt die Managementvision von Fujitsu wider: die Kombination von Technologie, Branchenwissen und starken Partner-Ökosystemen, um nachhaltigen Mehrwert für Kunden und die Gesellschaft zu schaffen."



Kombination von souveränen Cloud- und Computing-Fähigkeiten

Die Partner werden sich ergänzende Kompetenzen in den Bereichen Cloud, Computing, Daten, Sicherheit und KI bündeln. STACKIT stellt eine europäische Cloud-Plattform bereit, deren Schwerpunkte auf Sicherheit, DSGVO-Konformität und Datenresidenz liegen, während Fujitsu und Fsas Technologies Technologie, Branchenexpertise und Infrastrukturkompetenzen für geschäftskritische Umgebungen einbringen.



Fujitsu Limited, Fsas Technologies und GK Software werden relevante STACKIT-Dienste nutzen und integrieren, wo diese die Kundenlösungen stärken. Über den Cloud-Zugang hinaus zielt die Partnerschaft darauf ab, souveräne Rechen- und Infrastrukturoptionen für datenintensive, KI-gestützte und geschäftskritische Workloads in ganz Europa zu entwickeln.

"Digitale Souveränität lässt sich nur durch eine langfristige Zusammenarbeit entlang der gesamten technologischen Wertschöpfungskette stärken", sagte Christian Müller, CEO von Schwarz Digits . "Indem wir unsere souveränen Cloud- und Digitalkompetenzen mit dem Fachwissen von Fujitsu und Fsas Technologies kombinieren, können wir gemeinsam Kunden unterstützen und eine skalierbare Grundlage für zukünftiges Wachstum schaffen."



Von der etablierten Zusammenarbeit im Einzelhandel zum langfristigen Ausbau der Infrastruktur



Die Partnerschaft baut auf der bestehenden Zusammenarbeit der Unternehmen im Einzelhandel auf und erweitert diese zu einem umfassenderen strategischen Rahmen. Durch klar definierte Governance, gemeinsame Proof-of-Concepts, technische Arbeitsabläufe und koordinierte Marktinitiativen werden sich ergänzende Kompetenzen in integrierte Kundenlösungen umgesetzt.

Die Unternehmen werden zudem die Planung des jährlichen Cloud-Verbrauchs, der Rechenkapazität und der Hardware-Investitionen aufeinander abstimmen. Dadurch entsteht eine skalierbare Grundlage für wachsende KI-Workloads und zukünftige IT-Infrastrukturanforderungen.



Zu den wichtigsten Vorteilen für Kunden zählen:



- Ein stärkeres eigenständiges Technologie-Ökosystem : Kunden profitieren von gebündelten europäischen Cloud-, Rechen- und Infrastrukturkompetenzen, die darauf ausgelegt sind, Kontroll-, Ausfallsicherheits- und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

- Integrierte Transformationskompetenzen : Die Partner werden ihr Fachwissen in den Bereichen Cloud, Daten, Sicherheit, KI und Infrastruktur bündeln, um geschäftskritische und datenintensive Workloads zu unterstützen. - Ein skalierbarer Weg zu zukünftiger Kapazität : Die gemeinsame Planung von Cloud-Nutzung, Rechenkapazität und Hardware-Investitionen trägt dazu bei, dass sich die Infrastruktur entsprechend der Kundennachfrage und neuen KI-Anforderungen weiterentwickelt.

- Ein klarer Weg zu stärkerer digitaler Souveränität : Die Beratungsdienste von Fujitsu helfen Kunden dabei, Souveränitätsrisiken zu bewerten, praktische Maßnahmen zu priorisieren und Kontrolle, Ausfallsicherheit sowie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben in ihren gesamten digitalen Umgebungen zu stärken.



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