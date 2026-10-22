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    So baut der Luftfahrtzulieferer seine Kapazitäten aus

    FACC - So baut der Luftfahrtzulieferer seine Kapazitäten aus
    Foto: adobe.stock.com

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    Die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen ist anhaltend hoch, doch Hersteller und Zulieferer kommen mit der Produktion kaum hinterher. Eine aktuelle Branchenanalyse der Beratungsgesellschaft Deloitte zeigt, wo die Engpässe liegen. Der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC reagiert darauf mit Investitionen an mehreren Standorten.

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    Deloitte-Branchenausblick 2026: Nachfrage stark, Kapazitäten knapp

     

    Deloitte hat Anfang August 2026 eine Halbjahresaktualisierung seines Ausblicks für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie veröffentlicht. Die Kernaussage: Am Interesse der Kunden mangelt es nicht. Für das zweite Halbjahr ist vielmehr entscheidend, ob die Industrie Aufträge tatsächlich in ausgelieferte Produkte umsetzen kann. Begrenzte Fertigungs- und Wartungskapazitäten, schwankende Treibstoffpreise und fehlende Fachkräfte wirken dabei als Bremse.

     

    Weil neue Flugzeuge knapp sind, fliegen Airlines ältere Maschinen länger. Das stützt das Geschäft mit Wartung und Ersatzteilen. Bei den vier größten Triebwerksherstellern wuchs dieser Umsatz im ersten Quartal 2026 laut Deloitte um 20 bis 40 Prozent. Engpässe sehen die Autoren vor allem bei Triebwerken, Elektronik, Guss- und Schmiedeteilen und Titan sowie bei kritischen Rohstoffen wie Seltenen Erden. Manche Unternehmen legen deshalb größere Lager an und nehmen dafür eine höhere Kapitalbindung in Kauf. Gleichzeitig gewinnen künstliche Intelligenz und Automatisierung an Bedeutung, während sich der Wettbewerb um qualifiziertes Personal verschärft. Zu beachten ist, dass die Analyse stark auf den US-Markt ausgerichtet ist.

     

    FACC-Investitionen: Neues Werk in St. Martin verdoppelt Kapazität

     

    FACC (ISIN: AT00000FACC2) mit Sitz in Ried im Innkreis fertigt Leichtbauteile für Flugzeugstrukturen, Triebwerke und Kabinen. Zu den wichtigsten Kunden zählen Airbus (ISIN: NL0000235190), Boeing (ISIN: US0970231058) sowie große Triebwerkshersteller. Das Unternehmen beschäftigt über 3.900 Menschen an 15 Standorten. Bis 2030 will FACC rund 350 Millionen Euro in neue Technologien und zusätzliche Kapazitäten investieren. Begründet wird dies mit rund 18.700 fest bestellten Flugzeugen weltweit.

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