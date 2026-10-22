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    Besonders beachtet!

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    Hermes International Aktie im freien Fall - 22.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Hermes International Aktie bisher Verluste von -7,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hermes International Aktie.

    Besonders beachtet! - Hermes International Aktie im freien Fall - 22.10.2026
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    Hermès International ist ein französischer Luxuskonzern mit Fokus auf Lederwaren, Seidentüchern, Prêt-à-porter, Parfums und Uhren. Kern sind hochpreisige Taschen (z.B. Birkin, Kelly). Marktstellung: eine der exklusivsten Luxusmarken weltweit mit starker Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Chanel. Alleinstellungsmerkmale: extreme Knappheit, Handarbeit, Heritage, kaum Rabatte, kontrollierte Distribution.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Hermes International Aktie am 22.10.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Hermes International Aktie. Sie fällt um -7,18 % auf 1.263,50. Die Talfahrt der Hermes International Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.263,50, mit einem Minus von -7,18 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Hermes International Verluste von -22,38 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hermes International Aktie damit um +1,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,87 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Hermes International -38,50 % verloren.

    Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,35 % geändert.

    Hermes International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,10 %
    1 Monat -2,87 %
    3 Monate -22,38 %
    1 Jahr -42,18 %
    Stand: 22.10.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Hermes International Aktie

    Es gibt 106 Mio. Hermes International Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,55 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 22.10. - AT 20 schwach -2,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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    Luxuswerte haben am Donnerstag stärker nachgegeben. Mit den Zahlen von Hermes erhielt der Sektor einen erneuten Dämpfer. Die Aktie des französischen Unternehmens büßte 5,3 Prozent ein und bewegte sich damit im Bereich der Jahrestiefs. Sie steuert …

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Hermes International?

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %. Kering notiert im Minus, mit -3,30 %. Moncler notiert im Minus, mit -1,87 %.

    Die Aktie von Hermes International erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,01 %, über 10 Jahre bei 14,01 %.

    Hermes International Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Hermes International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hermes International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hermes International

    -7,62 %
    -0,19 %
    -4,46 %
    -23,59 %
    -43,26 %
    -22,22 %
    -3,57 %
    +247,84 %
    +2.239,43 %
    ISIN:FR0000052292WKN:886670
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