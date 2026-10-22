Hermes International Aktie im freien Fall - 22.10.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Hermes International Aktie. Sie fällt um -7,18 % auf 1.263,50€. Die Talfahrt der Hermes International Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.263,50€, mit einem Minus von -7,18 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Hermès International ist ein französischer Luxuskonzern mit Fokus auf Lederwaren, Seidentüchern, Prêt-à-porter, Parfums und Uhren. Kern sind hochpreisige Taschen (z.B. Birkin, Kelly). Marktstellung: eine der exklusivsten Luxusmarken weltweit mit starker Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Chanel. Alleinstellungsmerkmale: extreme Knappheit, Handarbeit, Heritage, kaum Rabatte, kontrollierte Distribution.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Hermes International Verluste von -22,38 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hermes International Aktie damit um +1,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,87 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Hermes International -38,50 % verloren.

Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,35 % geändert.

Hermes International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,10 % 1 Monat -2,87 % 3 Monate -22,38 % 1 Jahr -42,18 %

Informationen zur Hermes International Aktie

Stand: 22.10.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 106 Mio. Hermes International Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,55 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Der Luxuskonzern Hermes ringt weiter mit einem schwachen China-Geschäft. In der Region Asien-Pazifik habe der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im dritten Quartal stagniert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Hermes International?

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %. Kering notiert im Minus, mit -3,30 %. Moncler notiert im Minus, mit -1,87 %.

Die Aktie von Hermes International erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,01 %, über 10 Jahre bei 14,01 %.

Hermes International Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Hermes International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hermes International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.