Block-Aktie: Erholung intakt, doch der Ausbruch lässt auf sich warten

Am 22. Oktober 2026 schloss die Block-Aktie bei 68,80. Damit liegt sie rund 26,9 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und 85,5 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem Anstieg auf 73,40 Anfang August folgte eine Korrektur bis auf 64,55 Ende September. Die anschließende Erholung zeigt eine Stabilisierung; ein neuer Ausbruch nach oben steht jedoch noch aus.

Die Block-Aktie blickt auf drei wechselhafte Börsenjahre zurück. Vom Tief bei 37,085 am 30. Oktober 2023 führte eine kräftige Aufwärtsbewegung bis zum Dreijahreshoch von 94,10 am 4. Dezember 2024. Anschließend brach der Kurs deutlich ein: Im Mai 2025 fiel er bis auf 41,165 zurück. Auch im Februar 2026 geriet die Aktie mit 41,34 nochmals in die Nähe dieser Tiefzone. Seither hat sich das Chartbild wieder aufgehellt, ohne dass die früheren Höchststände bereits in Reichweite wären.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie stützt das positive Trendbild

Die 200-Tage-Linie liegt bei rund 61,38. Der aktuelle Schlusskurs notiert damit 12,1 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage. Dieser Abstand spricht für eine positive übergeordnete Trendverfassung. Kurzfristige Rücksetzer würden das längerfristige Bild daher nicht unmittelbar infrage stellen.

Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 67,00 und 68,00, wo sich zuletzt mehrfach Schlusskurse bündelten. Darunter rückt der Bereich von 64,55 bis 64,95 als nächste Auffangzone in den Fokus. Auf der Oberseite bildet das Oktoberhoch bei 71,30 die erste Hürde. Darüber wartet bei 73,40 das Augusthoch. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke würde Spielraum in Richtung des markanten Hochs vom März 2024 bei 78,35 eröffnen.

Die Aktie von Block (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei -20,33 %, über 10 Jahre bei 20,90 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Block (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.