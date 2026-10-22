🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Messe 'Spiel Essen' mit XL-Angebot gestartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Spiel Essen 2026 erwartet 230.000 Spielefans
    • Rund 1.900 neue Spiele locken knapp 1.000 Aussteller
    • Naturthemen und Fantasiewelten prägen neue Spiele
    Messe 'Spiel Essen' mit XL-Angebot gestartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    ESSEN (dpa-AFX) - Mit vielen Neuheiten rund um Karten, Würfel und Spielfiguren hat die internationale "Spiel Essen 2026" begonnen. Die laut veranstaltendem Merz Verlag weltgrößte Messe für Brettspiele rechnet mit einem Besucherrekord von 230.000 Spielefans an den vier Tagen. Die Vielfalt ist groß: Besucherinnen und Besucher können ein breites Angebot testen, darunter auch rund 1.900 neue Gesellschaftsspiele. Knapp 1.000 Aussteller aus 53 Ländern sind gekommen.

    Gesellschaftsspiele bedeuten Austausch, Interaktion, soziales Erlebnis und sind in allen Schichten und Altersklassen gefragt, wie der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie (DVSI) betonte. Viele neue Angebote setzen sich mit der Natur auseinander, aber auch Reisen in Fantasiewelten kommen häufig vor, schilderte der Merz Verlag zu Messebeginn. Als Trend habe sich zudem gezeigt, dass es oftmals weniger um den Adrenalin-Kick gehe als vielmehr um ein entspanntes Miteinander am Spieltisch.

    Es gibt begleitende Events wie Spieleabende - oder auch Vorträge etwa zu fair produzierten Spielen, Gemeinsamkeiten von analogem und digitalem Zocken oder auch der Rolle von Gesellschaftsspielen für Erziehung und Bildung. Die Publikumsmesse wächst seit Jahren und stößt nun in Essen räumlich an ihre Grenzen. Trotzdem werde man dem Standort treu bleiben, stellte der Merz Verlag klar./wa/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Messe 'Spiel Essen' mit XL-Angebot gestartet Mit vielen Neuheiten rund um Karten, Würfel und Spielfiguren hat die internationale "Spiel Essen 2026" begonnen. Die laut veranstaltendem Merz Verlag weltgrößte Messe für Brettspiele rechnet mit einem Besucherrekord von 230.000 Spielefans an den …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     