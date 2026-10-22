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    Supermicro bringt gemeinsam mit Nokia NVIDIA Aerial-RAN-Computerlösungen an den Netzwerkrand, um KI-Dienste mit geringer Latenz zu ermöglichen

    Supermicro bringt gemeinsam mit Nokia NVIDIA Aerial-RAN-Computerlösungen an den Netzwerkrand, um KI-Dienste mit geringer Latenz zu ermöglichen
    Foto: 390780231
    • Verbesserung der Netzwerkökonomie durch höhere Spektraleffizienz mithilfe der AI-RAN-Plattform für 5G bereits heute, mit einem Software-Upgrade-Pfad, der Infrastrukturinvestitionen schützt
    • Erschließung von Monetarisierungsmöglichkeiten für KI durch die Bereitstellung kritischer KI-Dienste mit geringer Latenz, Edge-Inferenz in Unternehmen und praktischer physischer KI-Anwendungen
    • Stellen Sie einen integrierten AI-RAN-Stack bereit, der Supermicro-Infrastruktur, NVIDIA-beschleunigte Rechenleistung und Nokia-RAN-Software kombiniert

    SAN JOSE, Kalifornien, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen für KI, Unternehmen, Speicher und 5G/Edge mit Data Center Building Block Solutions (DCBBS), arbeitet nun mit Nokia zusammen, um Artificial Intelligence-Radio Access Networks (AI-RAN) von verteilten Mobilfunkstandorten bis hin zu zentralisierten Netzwerkknoten bereitzustellen. Die Lösung kombiniert die RAN-Technologie und das Netzwerk-Know-how von Nokia mit der NVIDIA Aerial RAN Computer-Plattform, unterstützt durch die KI-optimierte Infrastruktur von Supermicro. Indem beschleunigte Rechenleistung näher an das Zugangsnetz herangeführt wird, ermöglicht sie die Ausführung von Funk- und KI-Workloads auf einer gemeinsamen Infrastruktur und unterstützt so Anwendungen, die Nähe und vorhersehbare Service-Levels erfordern – darunter Sprach-KI, Bildverarbeitungs-KI, physikalische KI sowie interne Anwendungen wie den autonomen Netzwerkbetrieb.

    AI RAN Solutions for the Network Edge

    „AI-RAN definiert Netzwerke für KI neu und verwandelt die Mobilfunkinfrastruktur in eine gemeinsame Grundlage für Konnektivität, KI für RAN, KI auf RAN und umfassendere verteilte KI-Dienste", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Gemeinsam mit Nokia und NVIDIA bringen wir beschleunigtes Rechnen in jede Schicht des Netzwerks und ermöglichen es Netzbetreibern so, die Effizienz ihrer Infrastruktur zu maximieren, neue KI-Dienste einzuführen und sich auf KI-natives 6G vorzubereiten. Unser DCBBS-Ansatz bietet die Flexibilität und Leistung, um die Bereitstellung zu beschleunigen und die Netzwerkinfrastruktur in eine Plattform für Innovation zu verwandeln." Für weitere Informationen zu den neuesten AI-RAN-Lösungen klicken Sie hier.

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