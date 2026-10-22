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    AKTIE IM FOKUS

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    Jenoptik zollen Vortagesstärke Tribut

    Für Sie zusammengefasst
    • Jenoptik-Aktien verlieren gut fünf Prozent am Donnerstag
    • Bei 38 Euro bleibt Jenoptik in der Seitwärtsbewegung
    • LBBW hebt Kursziel auf 52 Euro und rät weiter zum Kauf
    AKTIE IM FOKUS - Jenoptik zollen Vortagesstärke Tribut
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Jenoptik haben am Donnerstag mit gut 5 Prozent Minus wieder einiges ihrer Vortagesgewinne eingebüßt.

    Aktuell kosten die Papiere der Jenaer wieder 38 Euro, nachdem sie tags zuvor zeitweise bei 40,48 Euro und damit wieder über der 50-Tage-Linie gelegen hatten. Damit bleiben sie vorerst in der breiten Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate.

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    Vergleichsweise positiv fiel die Reaktion des LBBW-Experten Stefan Maichl auf die Vorabzahlen und das erhöhte Profitabilitätsziel vom Vortag aus. Er hob sein Kursziel auf 52 Euro und liegt damit über dem Rekord vom Juni bei 48,42 Euro.

    "Der Produktmix muss im dritten Quartal außerordentlich gut gewesen sein", so Maichl. Die zum Halbjahr erhöhte Wachstumsprognose sei allerdings diesmal unverändert geblieben. Maichl rät weiter zum Kauf./ag/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,04 % und einem Kurs von 38,04 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +8,07 %/+37,06 % bedeutet.





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