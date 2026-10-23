DAX-Schwergewicht SAP: Das sagen jetzt die Analysten!

Der bereinigte Betriebsgewinn stieg sogar um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro . Da gleichzeitig der Auftragsbestand in der Cloud-Sparte stark gestiegen ist, sah sich das Management um CEO Christian Klein zu einer Anhebung der Gesamtjahresprognose veranlasst. Das hat Eindruck nicht nur auf den Aktienmarkt, sondern auch auf Analystinnen und Analysten gemacht, wie der Überblick zeigt.

Der deutsche Software-Riese und DAX-Schwergewicht SAP hat am Mittwochabend zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt. Vor allem dank eines überraschend starken Cloud-Geschäfts legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,1 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro zu, womit die Erwartungen um 170 Millionen Euro übertroffen werden konnten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Viele bekräftige Kaufempfehlungen

Am stärksten revidiert hat nach den Zahlen seine Einschätzung das Research-Haus Evercore ISI. Zwar wurde das Rating unverändert bei "Gleichgewichten" belassen, das Kursziel wurde jedoch stark von 160 auf 225 Euro angehoben – so stark wie selbst unter den zum Kauf empfehlenden Analystinnen und Analysten nicht.

Von denen gehört zu den zuversichtlichsten Instituten Bernstein, wo das Kursziel von 273 auf 285 Euro angehoben wurde. Aber auch Barclays und TD Cowen sehen nach dem Geschäftsbericht noch deutlich mehr Potenzial. Beide Banken haben ihre Kursziele von zuvor 210 beziehungsweise 225 Euro auf 250 Euro angehoben. Das impliziert eine noch verbliebene Upside von fast 20 Prozent.

Als nächstes in der Reihe folgt mit einer Fair-Value-Schätzung von 245 Euro die US-Großbank Wells Fargo. Bei Morgan Stanley und der Deutschen Bank rechnet man innerhalb der kommenden 12 Monate jetzt mit einem Anstieg auf 235 Euro. Deutsche-Bank-Analyst Johannes Schaller, der laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Expertinnen und -Experten TipRanks als überdurchschnittlich zuverlässig gilt, verwies auf erfolgreich geschlagene Investorenerwartungen sowie den Bedeutungsgewinn von "Autonomen Enterprise-Angeboten".

Moderate Kurszielanhebungen

Mit einem Kursziel von 240 Euro positionierte sich Berenberg zwischen Wells Fargo sowie Morgan Stanley und der Deutschen Bank. Der ebenfalls als außerordentlich treffsicher geltende Experte Nay Soe Naing sprach von einer positiven Dynamik und "besser als erwartet ausgefallenen Eckdaten", die Bedenken bezüglich der weiteren KI-Entwicklung zerstreuen könnten.

Schon deutlich zurückhaltender fielen dagegen die Bewertungen von Jefferies und Piper Sandler aus. Zwar bekräftigte Jefferies seine Kaufempfehlung für die Aktie, während Piper Sandler neutral geblieben ist, doch das gemeinsame Kursziel von 220 Euro suggeriert nur noch geringes Aufwärtspotenzial. Charles Brennan von Jefferies sieht nach der zuletzt steilen Erholung der Aktie trotz "unbestreitbar" starke Zahlen wenig neue Argumente für weitere Kursgewinne.

Die Skeptiker bleiben skeptisch

Unverändert zu den Kritikern des Unternehmens gehören Analyst Toby Ogg von der US-Großbank JP Morgan sowie sein Kollege Michael Briest von der Schweizer UBS. Sie haben ihre Einschätzungen unverändert bei "Neutral" beziehungsweise "Halten" mit Kurszielen von 175 und 201 Euro belassen. Beide gelten laut TipRanks als überdurchschnittlich zuverlässig.

Ogg honorierte in seiner Einschätzung zwar den gestiegenen Auftragsbestand im Cloudgeschäft, verwies jedoch auf "diverse Belastungsfaktoren", auf die vom SAP-Management selbst hingewiesen wurde. Briest sah unterdessen in höheren Forschungs- und Entwicklungskosten ein Hindernis.

Insgesamt ist der Analystenkonsens jedoch überwältigend bullish. Von 28 zur Aktie vorliegenden Einschätzungen empfehlen 20 das "Kaufen" sowie drei weitere das "Übergewichten" von Anteilen. Dem stehen nur 5 neutrale Bewertungen gegenüber. Verkaufsempfehlungen oder solche zum "Reduzieren" liegen gegenwärtig keine vor. Der faire Wert wird im Mittel auf 215,76 Euro veranschlagt.

Zahlen wurden belohnt, Erholung schreitet voran

In einem nach ganz schwachen Vorgaben aus Asien sowie einem neuerlichen Anstieg der Rohölpreise tief verunsicherten Gesamtmarktumfeld konnte sich die SAP-Aktie am Donnerstag mit einem Plus von rund 2 Prozent positiv hervortun im deutschen Leitindex DAX musste man sich nur Übernahmekandidat Qiagen und Merck geschlagen geben.

Damit gelang gegenüber dem Jahresauftakt der lang ersehnte Vorzeichenwechsel, wenngleich gegenüber dem Stand vor einem Jahr noch immer zweistellige Kursverluste zu Buche stehen. Nach der Erholungsrallye von rund 60 Prozent hat sich die charttechnische Ausgangslage der Aktie stark verbessert. Sie notiert jetzt wieder über wichtigen Unterstützungslinien, wie der 50- und 200-Tage-Linie. Mit einem RSI von 74 Punkten könnte den Käuferinnen und Käufern zumindest kurzfristig aber schon bald die Puste ausgehen.

Fazit: Für einen Kauf der Aktie besteht vorerst keine Eile

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für 2026 ein KGVe von 29 sowie ein EV/EBITDA-Verhältnis von 18,5 zu Buche. Während SAP beim Gewinnvielfachen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 22 liegt, entspricht das EV/EBITDA-Verhältnis fast genau dem Mittelwert der Konkurrenz. Damit darf die Aktie vorerst als fair bewertet gelten.

Da auch der Analystenkonsens nur noch ein Aufwärtspotenzial von etwa 3 Prozent signalisiert, sollten Anlegerinnen und Anleger, welche die Erholungsrallye verpasst haben, vorerst an der Seitenlinie verbleiben und die Aktie nur bei Schwäche kaufen. Wer bereits investiert ist, kann seine Gewinne noch laufen lassen, bis SAP eine klar erkennbare Top-Bildung zeigt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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