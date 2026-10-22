BYD erobert Europa, aber die Aktie kommt nicht in Fahrt

Laut dem Herstellerverband ACEA kam BYD in den ersten neun Monaten 2026 auf einen EU-Marktanteil von 2,4 Prozent, nach 1,0 Prozent ein Jahr zuvor. Damit ziehen die Chinesen an Tesla vorbei, das auf 2,2 Prozent kommt.

Die Aktie von BYD kommt nicht zur Ruhe. Am Donnerstag verliert das Papier des chinesischen Elektroautobauers weitere 5 Prozent, auf Sicht eines Monats summiert sich das Minus bereits auf rund 13 Prozent. Dabei liefern die jüngsten Zulassungszahlen aus Europa eigentlich Rückenwind.

Der Gesamtmarkt wuchs um 5,7 Prozent, im September sogar um 9,3 Prozent auf gut 971.000 Neuwagen. Reine Stromer legten um rund 48 Prozent auf 1,93 Millionen Zulassungen zu, Plug-in-Hybride um 18,6 Prozent. In diesem Segment hielt BYD laut HSBC bis August knapp 14 Prozent des EU-Marktes.

Woher also die Skepsis? Ein Grund dürfte die Handelspolitik sein. Wie HSBC Mitte Oktober unter Berufung auf die Financial Times berichtete, erwägt Brüssel eine jährliche Obergrenze für in China gebaute Hybridautos. Im ersten Jahr läge sie bei 350.000 Fahrzeugen, für jede Einheit darüber könnten Zusatzzölle fällig werden.

Greifen könnte die Regelung schon ab dem 1. Dezember. Die Bank rechnet für 2026 dagegen mit chinesischen Hybridexporten in die EU von etwa 750.000 Stück. Obendrein kürzt Peking im April 2027 die Mehrwertsteuererstattung für exportierte E-Autos von 13 auf 9 Prozent, was auf die Margen drückt.

Die HSBC-Analysten sehen BYD trotzdem gut gerüstet. Der Schlüssel liege in der Fertigung vor Ort. Im ungarischen Werk sollen künftig bis zu 300.000 Autos im Jahr entstehen können, was die Abhängigkeit von Zöllen und Quoten verringert. Höhere Hürden könnten etablierte Hersteller mit eigenen Fabriken sogar stärken, weil Nachzügler den Einstieg teurer bezahlen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,48 % und einem Kurs von 7,768EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.





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