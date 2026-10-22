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    Frankreichs Geschäftsklima hellt sich auf - Industriestimmung deutlich besser

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreichs Geschäftsklima steigt auf 97 Punkte
    • Geschäftsklima bleibt unter dem Schnitt von 100
    • Industrieklima erreicht seit 2022 höchsten Stand
    Frankreichs Geschäftsklima hellt sich auf - Industriestimmung deutlich besser
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen in Frankreich hat sich im Oktober überraschend verbessert. Wie die Statistikbehörde Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, ist der Indexwert für das Geschäftsklima um einen Punkt auf 97 Punkte gestiegen. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung des Vormonatswerts bei 96 Punkten erwartet. Das Stimmungsniveau bleibt aber weiter unter dem Durchschnittswert von 100 Zählern.

    Besonders stark hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben verbessert. Hier stieg der entsprechende Indexwert von zuvor 101 Punkten auf 105 Zähler und damit auf den höchsten Wert seit 2022. Ausschlaggebend sei eine positive Entwicklung der Industrieaufträge gewesen, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Analysten wurden vom Stimmungsaufschwung in den Industriebetrieben überrascht. Sie hatten bei dem Unterindikator im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet./jkr/la/stk






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