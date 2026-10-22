Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 22.10.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 128,56€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,87 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,02 € entspricht. Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +7,54 % wieder ab und notiert heute bei 128,56€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +45,43 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +3,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,23 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,97 % verloren.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,04 % 1 Monat -8,23 % 3 Monate +45,43 % 1 Jahr -49,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 22.10.2026, 11:04 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen MSCI-Ausschluss von Strategy und daraus drohende Fondsabflüsse von 2,8 Mrd. US-Dollar, bei weiteren Indexausschlüssen bis zu 11,6 Mrd. Diskutiert wird, ob diese Risiken bereits eingepreist sind. Im Fokus stehen zudem die starke Bitcoin-Abhängigkeit, mögliche weitere Kursverluste und ein Bewertungsabschlag auf die Bitcoin-Bestände. Optimisten sehen Nachkaufchancen und setzen auf steigende Bitcoin-Kurse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 379 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,77 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)?

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,00 %. IBM notiert im Minus, mit -5,38 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,94 %. Oracle verliert -2,80 % SAP notiert im Minus, mit -0,07 %.

Die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 58,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,72 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.