Besonders beachtet!
CoreWeave Registered (A) - Aktie verliert deutlich -5,51 % - 22.10.2026
Am heutigen Handelstag muss die CoreWeave Registered (A) Aktie bisher Verluste von -5,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CoreWeave Registered (A) Aktie.
CoreWeave Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.10.2026
Der Abwärtstrend bei CoreWeave Registered (A) hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -5,51 % zu Buche, die Aktie notiert bei 52,01€. Der Kursrückgang der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,51 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei CoreWeave Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -25,53 % Verlust nach sich zog.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -7,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,87 % verloren.
CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,94 %
|1 Monat
|-29,42 %
|3 Monate
|-25,53 %
|1 Jahr
|-50,93 %
Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie
Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,99 Mrd. € wert.
CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?
Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.