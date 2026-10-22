CoreWeave Registered (A) - Aktie verliert deutlich -5,51 % - 22.10.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei CoreWeave Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -25,53 % Verlust nach sich zog.

Der Abwärtstrend bei CoreWeave Registered (A) hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -5,51 % zu Buche, die Aktie notiert bei 52,01€. Der Kursrückgang der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,51 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -7,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,87 % verloren.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,94 % 1 Monat -29,42 % 3 Monate -25,53 % 1 Jahr -50,93 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 22.10.2026, 11:04 Uhr

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,99 Mrd. € wert.

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Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.