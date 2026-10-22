Tesla Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 22.10.2026

Die Tesla Aktie notiert aktuell bei 325,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,31 % nachgegeben, was einem Verlust von -18,25 € entspricht. Nach dem Plus von +3,38 % am Vortag kommt es heute bei Tesla zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,31 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Tesla Verluste von -1,46 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +0,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,17 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tesla einen Rückgang von -16,03 %.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,82 % 1 Monat -0,17 % 3 Monate -1,46 % 1 Jahr -14,50 %

Informationen zur Tesla Aktie

Stand: 22.10.2026, 11:05 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Bil. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Tesla?

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,37 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,81 %. NIO verliert -3,51 %

Die Aktie von Tesla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,71 %, über 10 Jahre bei 6,30 %.

Tesla Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Tesla Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Tesla Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.