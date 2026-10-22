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    Besonders beachtet!

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    KRONES Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,92 % aktuell - 22.10.2026

    Am 22.10.2026 ist die KRONES Aktie, bisher, um -5,92 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der KRONES Aktie.

    Besonders beachtet! - KRONES Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,92 % aktuell - 22.10.2026
    Foto: Armin Weigel - dpa

    Krones ist ein führender Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für Getränke- und Lebensmittelindustrie. Kernprodukte: Abfülllinien, Etikettier-, Verpackungs- und Prozesstechnik, plus Digitalisierung/Service. Starke Weltmarktstellung, v.a. bei Komplettlinien. Wichtige Wettbewerber: KHS, Sidel, Tetra Pak, Syntegon. USP: Systemanbieter aus einer Hand, hohe Engineering-Tiefe, globaler Service.

    KRONES Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.10.2026

    Mit einer Performance von -5,92 % musste die KRONES Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die KRONES Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,23 % wieder ab und notiert heute bei 108,00. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl die KRONES Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,07 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die KRONES Aktie damit um +5,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,63 %. Im Jahr 2026 gab es für KRONES bisher ein Minus von -15,78 %.

    KRONES Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,35 %
    1 Monat +3,63 %
    3 Monate +3,07 %
    1 Jahr -9,65 %
    Stand: 22.10.2026, 11:05 Uhr

    Informationen zur KRONES Aktie

    Es gibt 32 Mio. KRONES Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,44 Mrd. € wert.

    Krones Aktiengesellschaft: Krones passt die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 und die Mittelfristziele für 2028 an


    EQS-Ad-hoc: Krones Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Prognose / Sonstige Krones Aktiengesellschaft: Krones passt die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 und die Mittelfristziele für 2028 an 22.10.2026 / 10:39 CET/CEST …

    Krones Aktiengesellschaft: Krones adjusts its revenue growth forecast for fiscal year 2026 and medium-term targets for 2028


    EQS-Ad-hoc: Krones Aktiengesellschaft / Key word(s): Forecast / Full year/Forecast / Other Krones Aktiengesellschaft: Krones adjusts its revenue growth forecast for fiscal year 2026 and medium-term targets for 2028 22-Oct-2026 / 10:39 CET/CEST …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von KRONES?

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,50 %. GEA Group notiert im Minus, mit -0,87 %.

    Die Aktie von KRONES erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,82 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,50 %, über 10 Jahre bei 3,21 %.

    Lohnt sich ein Investment in die KRONES Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der KRONES Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur KRONES Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    KRONES

    -6,27 %
    -0,74 %
    -2,36 %
    -2,89 %
    -14,87 %
    +16,96 %
    +23,18 %
    +28,10 %
    +1.148,84 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500
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