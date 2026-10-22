Anteilsverkauf bringt FC Bayern dreistellige Millionensumme
- Viessmann steigt mit rund 6,7 Prozent bei Bayern ein
- Der Deal bringt Bayern wohl rund 250 Millionen Euro
- Viessmann-Chef soll in Bayerns Aufsichtsrat einziehen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern kassiert durch den Verkauf von Anteilen an seiner Profifußball AG eine dreistellige Millionensumme. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister und der langjährige Club-Partner Viessmann mitteilten, steigt das Familienunternehmen mit Sitz in München nach Adidas , Audi und Allianz als Anteilseigner ein. Während satzungsgemäß 70 Prozent der Anteile beim Mutterverein verbleiben, erwirbt Viessmann das letzte verfügbare Anteilspaket in Höhe von ursprünglich fünf Prozent.
Die vier Minderheitsaktionäre liegen künftig in Summe bei 30 Prozent - so sieht es die Vereinssatzung auch vor. Während die Viessmann nach Abschluss der Transaktion knapp 6,7 Prozent der Anteile an der FC Bayern München AG hält, liegen die anderen drei Gesellschafter dann jeweils bei etwas weniger als 7,8 Prozent. Die Zahlen ergeben sich dadurch, dass der Einstieg als Kapitalerhöhung umgesetzt wird.
Es wurde im Vorfeld über eine Summe in Höhe von 250 Millionen Euro für den FC Bayern spekuliert. In dieser Dimension soll sich der Deal nun auch bewegen. Offizielle Angaben zu den Zahlen gibt es nicht.
Aufsichtsrat des FC Bayern wird vergrößert
Vorstandschef Max Viessmann, der im Verwaltungsbeirat des FC Bayern sitzt, soll Mitglied des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG werden. Das Gremium soll damit von derzeit neun auf zehn Personen erweitert werden.
"Dieser Schritt stärkt die Eigentümerstruktur der FC Bayern München AG. Zudem vergrößert eine noch einmal deutlich verbesserte Eigenkapitalbasis die Handlungsspielräume in einer Zeit des permanenten Wandels", sagte Präsident Herbert Hainer. Seit 2018 kooperiert Viessmann auch mit dem FC Bayern.
"Der FC Bayern ist einer der erfolgreichsten Vereine Europas mit klaren Werten und einem großen Bewusstsein für seine gesellschaftliche Verantwortung", sagte Viessmann. "Wir wollen unseren Beitrag für einen starken FC Bayern leisten."/kun/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 435,7 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 199,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +1,11 %/+54,82 % bedeutet.
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Konzernkennzahl
Q3 2025 —> Q3 2026
Umsatz 6,630 Mrd. € auf 7,252 Mrd. €
Operativer Gewinn EBIT 736 Mio. € auf 1.008 Mio. € (200 Millionen Erstattung drin)
Bruttomarge 51,8 % auf 54,3 %
Operative Marge 11,1 % auf 13,9 %
Umsatz und EBIT stiegen um 9 % beziehungsweise 37 %. Allerdings enthält das Ergebnis rund 200 Mio. € erstattete Zölle. Ohne diesen Posten ergeben sich rechnerisch:
1. 808 Mio. € EBIT: etwa 9,8 % über Vorjahr.
2. 11,1 % operative Marge: praktisch auf Vorjahresniveau.
3. 51,5 % Bruttomarge: leicht unter Vorjahr.
Also Umsatz steigt kräftigt und Margen bleiben gleich bis leicht negativ in der Entwicklung. Was mich aber am meisten interessiert ist Nordamerika und China, die Daten kommen dann erst nächste Woche. Aber die für Q3 gemeldete gesamte Umsatz- und Margenentwicklung zeichnete sich im Q2 schon in Nordamerika und China ab.
In Nordamerika verbessert sich die Nachfrage deutlich, beim Gewinn kommt davon bisher weniger an. 14% ausgewiesener Umsatzanstieg in Nordamerika (währungsbereinigt) aber im zweiten Quartal stiegen die regionalen operativen Aufwendungen um 24%. Das führte insgesamt im 2. Quartal zu einer sinkenden operativen Marge. In China wuchs der Umsatz im Q2 um 15% Adidas und damit langsamer als im Jahr zuvor wo es +17% waren, meldete aber +19% wegen Währungseffekte.
Ich bin gespannt was Q3 in USA und China erreicht wurde. Derzeit scheint es mir so, dass der Umsatzanstieg auf Kosten der Margen erfolgt. Aber ein Quartal macht noch keinen Trend.
adidas hat im dritten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um 9 Prozent auf 7,252 Milliarden Euro und das Betriebsergebnis um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro gesteigert. Für 2026 erwartet der Sportartikelhersteller nun ein Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro nach bislang rund 2,3 Milliarden Euro.
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/adidas-erhoeht-gewinnziel-2026-nach-starkem-3-quartal-15996208