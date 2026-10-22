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    Anteilsverkauf bringt FC Bayern dreistellige Millionensumme

    Für Sie zusammengefasst
    • Viessmann steigt mit rund 6,7 Prozent bei Bayern ein
    • Der Deal bringt Bayern wohl rund 250 Millionen Euro
    • Viessmann-Chef soll in Bayerns Aufsichtsrat einziehen
    Anteilsverkauf bringt FC Bayern dreistellige Millionensumme
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern kassiert durch den Verkauf von Anteilen an seiner Profifußball AG eine dreistellige Millionensumme. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister und der langjährige Club-Partner Viessmann mitteilten, steigt das Familienunternehmen mit Sitz in München nach Adidas , Audi und Allianz als Anteilseigner ein. Während satzungsgemäß 70 Prozent der Anteile beim Mutterverein verbleiben, erwirbt Viessmann das letzte verfügbare Anteilspaket in Höhe von ursprünglich fünf Prozent.

    Die vier Minderheitsaktionäre liegen künftig in Summe bei 30 Prozent - so sieht es die Vereinssatzung auch vor. Während die Viessmann nach Abschluss der Transaktion knapp 6,7 Prozent der Anteile an der FC Bayern München AG hält, liegen die anderen drei Gesellschafter dann jeweils bei etwas weniger als 7,8 Prozent. Die Zahlen ergeben sich dadurch, dass der Einstieg als Kapitalerhöhung umgesetzt wird.

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    Es wurde im Vorfeld über eine Summe in Höhe von 250 Millionen Euro für den FC Bayern spekuliert. In dieser Dimension soll sich der Deal nun auch bewegen. Offizielle Angaben zu den Zahlen gibt es nicht.

    Aufsichtsrat des FC Bayern wird vergrößert

    Vorstandschef Max Viessmann, der im Verwaltungsbeirat des FC Bayern sitzt, soll Mitglied des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG werden. Das Gremium soll damit von derzeit neun auf zehn Personen erweitert werden.

    "Dieser Schritt stärkt die Eigentümerstruktur der FC Bayern München AG. Zudem vergrößert eine noch einmal deutlich verbesserte Eigenkapitalbasis die Handlungsspielräume in einer Zeit des permanenten Wandels", sagte Präsident Herbert Hainer. Seit 2018 kooperiert Viessmann auch mit dem FC Bayern.

    "Der FC Bayern ist einer der erfolgreichsten Vereine Europas mit klaren Werten und einem großen Bewusstsein für seine gesellschaftliche Verantwortung", sagte Viessmann. "Wir wollen unseren Beitrag für einen starken FC Bayern leisten."/kun/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 435,7 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 199,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +1,11 %/+54,82 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg, Rekordzahlen im dritten Quartal und das auf 2,5 Mrd. Euro erhöhte Jahresgewinnziel. Citigroup hebt das Kursziel von 200 auf 211 Euro an und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Diskutiert wird auch, dass 200 Mio. Euro Zollerstattungen den Gewinn stützen und die Margen ohne diesen Effekt stagnieren oder leicht sinken. Im Fokus stehen zudem die ausstehenden Zahlen für Nordamerika und China.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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