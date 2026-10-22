3D-Drucker für zu Hause sind an diesem Black Friday dank Bambu Lab zugänglicher denn je

AUSTIN, Texas, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der Desktop-3D-Druck entwickelt sich rasant vom Nischenhobby zur Mainstream-Technologie für den Haushalt. Vor diesem Hintergrund hat Bambu Lab heute seine globale Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktion (BFCM) 2026 angekündigt. Dabei werden die niedrigsten Hardware-Preise des Jahres angeboten, um Hürden weiter abzubauen und mehr Kreativität erlebbar zu machen.

Mit den höchsten Rabatten des Jahres und der allerersten Preissenkung für den X2D macht der globale Sale den leistungsstarken 3D-Druck zugänglicher denn je.

Die Aktion macht den Desktop-3D-Druck sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Maker weltweit zugänglich – mit Rabatten von bis zu 450 € und Hardware ab 179 €.

Zu Aktionspreisen ab 179 € ist die A1 mini der ideale Einstieg für Neulinge, während der Anfang des Jahres eingeführte X2D zum allerersten Mal rabattiert wird.

Neukunden können sich ab heute registrieren, um sich Frühbucher-Gutscheine zu sichern und und haben bei einer Verlosung die Chance, die Flaggschiff-H2C-Combo zu gewinnen.

Zusätzlich zu den Hardware-Rabatten umfasst der Sale Filamente, Zubehör und Maker-Kits. Die BFCM-Veranstaltung findet exklusiv über die offiziellen Online-Shops von Bambu Lab in zwei Phasen statt:

Warm-up-Phase: 22. Oktober, 09:00 UTC – 27. Oktober, 11:59 UTC

22. Oktober, 09:00 UTC – 27. Oktober, 11:59 UTC Offizieller Sale: 27. Oktober, 12:00 UTC – 1. Dezember, 07:00 UTC

Informationen zu Bambu Lab

Bambu Lab ist ein Consumer-Tech-Unternehmen, das sich auf Desktop-3D-Drucker konzentriert. Seine hochmodernen 3D-Drucker bieten einer weltweiten Gemeinschaft von 3D-Druckern eine erstklassige Erfahrung mit zahlreichen Funktionen, um die Grenzen zwischen der digitalen und der physischen Welt zu überwinden und die Kreativität auf eine ganz neue Ebene zu bringen. Bambu Lab vertreibt seine 3D-Drucker, Filamente und Zubehör auf seiner offiziellen Website und beliefert Kunden in über 30 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter bambulab.com

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