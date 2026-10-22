JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach einem Treffen mit dem neuen Finanzvorstand Dave Denton auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 US-Dollar belassen. Ein wichtiger Klarstellungspunkt in der Besprechung sei gewesen, dass die Umsätze des Sportartikelkonzerns im zweiten Geschäftsquartal mit Gegenwind konfrontiert sein werden, schrieb Matthew R. Boss in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:26 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 33,20EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew R. Boss

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

