JPMORGAN stuft BARCLAYS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Barclays nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 630 Pence belassen. Das britische Geldhaus habe eine gute Kostendisziplin sowie niedrigere Abschreibungen gezeigt und mit dem Gewinn die Konsensschätzung um ein Prozent übertroffen, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstag. Allerdings hätten sich die Erträge schwächer als erwartet entwickelt, wofür das Investmentbanking und hier insbesondere das Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen verantwortlich sei./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 5,043EUR auf Tradegate (22. Oktober 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.