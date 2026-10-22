AIXTRON Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 22.10.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Sie fällt um -5,07 % auf 30,50€. Nach dem Plus von +2,16 % am Vortag kommt es heute bei AIXTRON zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,07 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten AIXTRON Aktionäre einen Verlust von -27,73 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -11,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,20 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AIXTRON +77,80 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,43 % 1 Monat -16,20 % 3 Monate -27,73 % 1 Jahr +125,67 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 22.10.2026, 11:05 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,48 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von AIXTRON?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,36 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -4,04 %.

Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,14 %, über 10 Jahre bei 20,09 %.

AIXTRON Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.