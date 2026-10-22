PowerCell Sweden Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 22.10.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von PowerCell Sweden mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -22,92 % hinnehmen.

Die PowerCell Sweden Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -14,69 % auf 1,4290€. Damit verliert die Aktie -0,2460 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Plus von +6,76 % am Vortag kommt es heute bei PowerCell Sweden zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -14,69 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche ist die PowerCell Sweden Aktie damit um -12,16 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,94 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -48,46 % verloren.

PowerCell Sweden Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,16 % 1 Monat -21,94 % 3 Monate -22,92 % 1 Jahr -53,31 %

Informationen zur PowerCell Sweden Aktie

Stand: 22.10.2026, 11:05 Uhr

Es gibt 58 Mio. PowerCell Sweden Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,82 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,23 %. Ballard Power Systems notiert im Minus, mit -0,81 %. Plug Power notiert im Minus, mit -2,14 %. Bloom Energy (A) verliert -6,48 %

Die Aktie von PowerCell Sweden erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -25,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei -37,70 %.

Lohnt sich ein Investment in die PowerCell Sweden Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der PowerCell Sweden Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PowerCell Sweden Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.