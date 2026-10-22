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    Besonders beachtet!

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    Lenovo Group Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 22.10.2026

    Am 22.10.2026 ist die Lenovo Group Aktie, bisher, um -11,56 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lenovo Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Lenovo Group Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 22.10.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Lenovo Group ist ein globaler IT- und PC-Hersteller mit Fokus auf PCs, Notebooks, Workstations, Server, Storage, Smartphones und IT-Services. Stark im B2B- und Education-Segment, weltweit Top-3 im PC-Markt. Hauptkonkurrenten: HP, Dell, Apple, Acer, Asus. Stärken: breite Produktpalette, starke Präsenz in Schwellenländern, vertikal integrierte Fertigung, aggressive Preis-/Leistungspositionierung.

    Lenovo Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.10.2026

    Die Lenovo Group Aktie ist bisher um -11,56 % auf 2,6400 gefallen. Das sind -0,3450  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +2,40 % am Vortag kommt es heute bei Lenovo Group zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -11,56 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Lenovo Group insgesamt ein Minus von -1,31 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,70 %. Im Jahr 2026 gab es für Lenovo Group bisher ein Plus von +151,07 %.

    Lenovo Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,70 %
    1 Monat -35,70 %
    3 Monate -1,31 %
    1 Jahr +110,48 %
    Stand: 22.10.2026, 11:06 Uhr

    Informationen zur Lenovo Group Aktie

    Es gibt 12 Mrd. Lenovo Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,75 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -4,55 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -3,73 %. HP verliert -1,76 %

    Die Aktie von Lenovo Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 44,32 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,12 %, über 10 Jahre bei 17,11 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Lenovo Group Aktie?


    Ob die Lenovo Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenovo Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lenovo Group

    -12,56 %
    -10,70 %
    -35,70 %
    -1,31 %
    +110,48 %
    +165,93 %
    +192,22 %
    +336,88 %
    +4.323,73 %
    ISIN:HK0992009065WKN:894983
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