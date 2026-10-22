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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie heute im Minus - 22.10.2026

    Die NVIDIA Aktie notiert am 22.10.2026 mit -2,43 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie heute im Minus - 22.10.2026
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die NVIDIA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,43 % im Minus. Nach dem Plus von +2,56 % am Vortag kommt es heute bei NVIDIA zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,43 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,10 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,14 %. Im Jahr 2026 gab es für NVIDIA bisher ein Plus von +20,29 %.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,37 %
    1 Monat -2,14 %
    3 Monate +7,10 %
    1 Jahr +23,42 %
    Stand: 22.10.2026, 11:06 Uhr

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,67 Bil. € wert.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,27 %. Intel notiert im Minus, mit -5,06 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -3,04 %. Broadcom verliert -2,89 %

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 69,88 %. Über 5 Jahre lag sie bei 58,91 %, über 10 Jahre bei 61,62 %.

    NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -2,32 %
    -1,37 %
    -2,14 %
    +7,10 %
    +23,42 %
    +393,60 %
    +892,89 %
    +12.199,84 %
    +1.378.471,43 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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