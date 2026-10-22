Deutsche Bank Research hebt Ziel für SAP auf 235 Euro - 'Buy'

Nils49 schrieb 04.10.26, 16:33

Alles schön und gut, doch klingt das ein wenig nach österreichischem Kaiserschmarrn. 😉



Ja, so kann aus dem Burggraben eine Brandmauer werden. Hübsches Bild. Nur leider wurde dabei vergessen, was die Kunden längst verunsichert und was Christian Klein schon vor geraumer Zeit adressiert hat.



Denn wer wird nach all dem, was die großen AI-CEOs zuletzt zum Selbstzweifeln gebracht hat, ausgerechnet den guten alten Firewall vergessen? Der war schließlich schon da, bevor AI zum neuen Heilsversprechen erklärt wurde.



Aber gut, vielleicht braucht es eben erst ein paar Milliarden an AI-Investitionen, bis man wieder entdeckt, dass Vertrauen, Sicherheit und eine belastbare Plattform nicht ganz so altmodisch sind, wie die inzwischen glänzenden AI-Versprechen wirken.



Wir werden es erleben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Vertrauen in SAP der nächste große SAP-Erfolgstreiber werden kann..



Und wer weiß schon, wenn's der Markt irgendwann genauso sieht, könnten aus €140 auch ganz schnell €220 werden.



Kaiserschmarrn hin oder her, manchmal ist doch das vermeintlich Alte eben genau das, was am Ende den Unterschied macht. 😉