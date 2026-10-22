ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für SAP auf 235 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt SAP-Kursziel auf 235 Euro
- Buy-Einstufung bleibt trotz hoher Erwartungen
- Autonomous Enterprise gewinnt kommerziell an Gewicht
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 200 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe eine recht hohe Hürde genommen, wenn man bedenke, dass der Aktienkurs seit den Tiefstständen Ende Juli um mehr als 60 Prozent gestiegen sei und die Erwartungen im Vorfeld der Ergebnisse gestiegen seien, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das "Autonomous Enterprise"-Angebot gewinne zunehmend an kommerzieller Bedeutung, was die Debatte darüber, dass Künstliche Intelligenz die SAP-Software verdrängen werde, auf absehbare Zeit beenden dürfte./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 206,8 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von -15,40 %/+16,03 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 235 Euro
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Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
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Starke Zahlen:
Clouderlöse steigen um 26 % bzw. währungsbereinigt um 25 %.
Erlöse für Cloud ERP Suite steigen um 29 % bzw. währungsbereinigt um 28 %.
Umsatzerlöse erhöhen sich um 13 % bzw. währungsbereinigt um 12 %.
Betriebsergebnis erhöht sich gemäß IFRS um 18 %, gemäß Non-IFRS um 18 % – sowohl nominal als auch währungsbereinigt.
Ich habe hierzu eine andere Sichtweise.
Ja, so kann aus dem Burggraben eine Brandmauer werden. Hübsches Bild. Nur leider wurde dabei vergessen, was die Kunden längst verunsichert und was Christian Klein schon vor geraumer Zeit adressiert hat.
Denn wer wird nach all dem, was die großen AI-CEOs zuletzt zum Selbstzweifeln gebracht hat, ausgerechnet den guten alten Firewall vergessen? Der war schließlich schon da, bevor AI zum neuen Heilsversprechen erklärt wurde.
Aber gut, vielleicht braucht es eben erst ein paar Milliarden an AI-Investitionen, bis man wieder entdeckt, dass Vertrauen, Sicherheit und eine belastbare Plattform nicht ganz so altmodisch sind, wie die inzwischen glänzenden AI-Versprechen wirken.
Wir werden es erleben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Vertrauen in SAP der nächste große SAP-Erfolgstreiber werden kann..
Und wer weiß schon, wenn's der Markt irgendwann genauso sieht, könnten aus €140 auch ganz schnell €220 werden.
Kaiserschmarrn hin oder her, manchmal ist doch das vermeintlich Alte eben genau das, was am Ende den Unterschied macht. 😉