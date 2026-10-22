ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Akzo Nobel auf 70 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Akzo Nobels Kursziel auf 70 Euro
- Die Einstufung für Akzo Nobel bleibt auf Buy
- 2027 stützen Branchennachfrage und Kostenmanagement
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Farben- und Lackherstellers hätten sich in den vergangenen Wochen mit Blick auf die hartnäckig hohen Ölpreise besser als von ihm erwartet gehalten, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Dies sollte sich 2027 fortsetzen, da die Titel der Branche gefragt seien und das Kostenmanagement besser klappe als in der Vergangenheit, betonte der Experte mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie
Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 59,28 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Akzo Nobel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -7,22 %/+21,46 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 70 Euro