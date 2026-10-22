ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Meta auf 940 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Meta-Kursziel auf 940 US-Dollar
- Meta übertrifft mit Werbeumsatz die Erwartungen
- KI-Investitionen zahlen sich mit Muse erstmals aus
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 920 auf 940 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Social-Media-Konzern und Hyperscaler habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag. Zudem liege auch der Umsatzausblick auf das Schlussquartal dank des starken Werbegeschäfts über seiner im Marktvergleich schon optimistischen Prognose. Der Experte betonte, es sei das erste Quartal, in dem sich die Investitionen in die KI-Infrastruktur und Metas Vision einer persönlichen Superintelligenz auch im KI-Produktebereich auszahlten. Er verwies auf die verschiedenen Versionen des neuen KI-Agenten Muse, der gut aufgenommen worden sei. Anmuth hob seine Schätzungen für Meta moderat an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:18 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 610,2 auf Tradegate (22. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 870,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 770,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 940,00USD was eine Bandbreite von +25,88 %/+53,67 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 940 US-Dollar
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Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
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Warum jetzt wieder eine Kaufchance entsteht
[...]Muse wurde am 8. September offiziell vorgestellt und geht deutlich weiter als ein klassischer Chatbot. Nutzer können dem Agenten beispielsweise Aufgaben wie Reisebuchungen, E-Mails, Einkäufe oder das Ausfüllen von Formularen überlassen. Muse arbeitet dafür mit verschiedenen Apps zusammen und kann einzelne Aufgaben sogar weiterführen, wenn der Nutzer die Anwendung schon wieder geschlossen hat.
Interessanter ist, dass Meta damit seine KI-Technologie erstmals viel direkter beim Endkunden platziert und gleichzeitig auch ein Bezahlmodell eingebaut hat. Neben einer kostenlosen Version gibt es Abos für 20 und 100 US$ pro Monat. Damit bekommt der Markt zumindest einen ersten Eindruck davon, wie Meta die hohen KI-Ausgaben nicht nur über bessere Werbung, sondern irgendwann auch über neue Produkte wieder reinholen könnte.
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Bei Meta wird das gleiche passieren wie bei Alphabet, MS und heute AMZ. Die Capex senden das Papier erst nach unten. Überrascht wird nach einem Jahr dann festgestellt, dass sich das Invest doch lohnen könnte. Dann explodiert so ein Schwergewicht mit 15% und mehr. Wahnsinn.